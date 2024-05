DZ odredil parlamentarno preiskavo glede t. i. ukradenih otrok

Parlamentarna preiskava naj ugotovi, ali so morda nosilci javnih funkcij ali funkcij javnega sektorja kakorkoli vplivali na omenjena dejanja, ter ugotovi, čigavi interesi so pripeljali do tega, da naj bi prišlo do primerov storitev kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe. Preiskava naj ugotovi tudi povezave med posameznimi nosilci javnih funkcij in njihovo morebitno vpletenost v omenjene primere, pa tudi, ali in zakaj naj bi ti dopustili tovrstne primere in v čigavem interesu, je v imenu predlagatelja na seji zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave predstavil poslanec SDS Andrej Hoivik.

V t. i. trgovini z dojenčki, ki naj bi se predvsem v 70. in 80. letih dogajala na območju nekdanje Jugoslavije, naj bi bilo prodanih več kot 20.000 dojenčkov. Otroci naj bi umrli takoj po rojstvu ali v nekaj dneh po njem, njihovim staršem pa jih ni bilo dovoljeno niti videti, niti pokopati. Prav tako naj bi bila pomanjkljiva dokumentacija oz. naj bi vsebovala vrsto nedoslednosti, je dejal.

Zaradi podobnih primerov v Srbiji je ta na podlagi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v letu 2020 sprejela zakon, s katerim so uredili postopke ugotavljanja dejstev statusa novorojenčkov, za katere obstaja sum, da so izginili iz porodnišnic na območju Srbije, je dejal Hoivik.

Društvo staršev ukradenih otrok pri nas, ki ga vodi Simona Šeremet Kalanj, je pred časom parlamentarni komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter pristojnim državnim organom posredovala obsežno gradivo, v katerem so doslej obravnavali že skoraj 60 primerov domnevno ukradenih otrok v slovenskih porodnišnicah. Odločitvi o ustanovitvi parlamentarne preiskave pa naj bi botrovalo tudi to, da naj bi prosilci težko prišli do dokumentov in informacij.