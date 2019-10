Očitki javnosti naredili svoje: poslanci ostali brez dodatnih privilegijev

Pod novelo zakona o poslancih se je junija podpisalo 74 poslank in poslancev, nasprotovali so ji le v Levici in NSi. Potem ko je predlogu zeleno luč že prižgala mandatno-volilna komisija DZ, pa mu je tudi večina ostalih poslanskih skupin odrekla podporo.

Ob zakonu se je največ razprave vrtelo okrog vprašanja sankcij v primeru nezdružljivosti poslanske funkcije, a predlagana dopolnila na mandatno-volilnih komisiji niso bila sprejeta. To je razširilo dvome o primernosti novele, odločitvi poslancev, da te ne sprejmejo, pa je botroval tudi pritisk javnosti, češ da si dodeljujejo privilegije. Nazadnje so za zakon glasovali le štirje poslanci, 74 jih je bilo proti.

Nad porabo sredstev bo bdelo računsko sodišče

Večinsko podporo pa je ohranil zakon o DZ, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila skupina 81 poslank in poslancev. Prepričani so, da tudi DZ potrebuje svoj zakon, ki bi konkretneje uredil tisto, česar ne predpisujeta niti ustava niti poslovnik.

Da tako pomembna institucija, kot je DZ, nima svojega zakona, medtem ko ga nekateri državni organi imajo, namreč kaže na nek neenak oziroma celo podrejen položaj DZ v državni ureditvi, je na današnji seji dejala podpredsednica DZ Tina Heferle (LMŠ). Kot je pojasnila, imajo svoj zakon na primer predsednik republike, DS, računsko sodišče, ustavno sodišče, varuh človekovih pravic in vlada.

Eden od temeljnih ciljev zakona je zagotoviti, da bo DZ imel finančno, upravno in varnostno avtonomijo. Tako so med drugim predvideli, da DZ samostojno določi sredstva za svoje delovanje, a mora pri določitvi in porabi sredstev upoštevati javnofinančna načela. Nad porabo sredstev pa bo bdelo računsko sodišče.

Zakon jasno opredeljuje status generalnega sekretarja DZ; določa, da je generalni sekretar funkcionar, med nalogami katerega je tudi priprava finančnega načrta DZ, ki ga nato sprejema kolegij predsednika DZ. Obenem pa z zakonom vzpostavljajo tudi podlago za ureditev delovanja služb in posebnosti nekaterih delovnopravnih vprašanj.