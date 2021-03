DZ omogočil investicije v vojsko, Levica napoveduje referendum

Novela zakona uveljavlja še nekatere rešitve, ki se zdijo opoziciji dobrodošle. Ena od njih je podaljšanje roka za predložitev letnih poročil Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve ter za oddajo davčnih obračunov Finančni upravi RS v tem letu z 31. marca na 30. april.

V Levici so želeli te določbe iz zakonskega besedila izvzeti in urediti z drugim zakonom, ki so ga že vložili v obravnavo v DZ. V SD pa so predlagali daljše podaljšanje teh rokov, in sicer do konca junija. Nobeno od teh dopolnil ni bilo deležno zadostne podpore.

Z uveljavitvijo danes sprejetih sprememb bo mogoče tudi prerazporejati proračunska sredstva za financiranje namenov v zvezi z epidemijo ter dodatno zaposlovati pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna države in občin pod določenimi pogoji.