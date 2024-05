DZ potrdil Laha za preiskovalko o Gen-I, Star Solar in Gibanju Svoboda

Proti predlogu sestave komisije so danes pričakovano glasovali v opozicijskih NSi in SDS. Kot je v obrazložitvi glasu izpostavil poslanec Nove Slovenije Jernej Vrtovec , je to, da koalicija predlaga, da to preiskovalno komisijo vodi koalicijska stranka, v posmeh instituciji preiskovalne komisije, nazadovali pa bomo tudi kot demokratična družba. "Govorimo o domnevnih zlorabah. Če nima nihče ničesar skrivati, naj se dovoli tistemu, ki jih ima interes poiskati, da vodi preiskavo," je izpostavil.

Po predlogu, ki ga je pred tednom dni potrdila mandatno-volilna komisija (MVK), danes pa še DZ, bo imela preiskovalna komisija poleg predsednika in podpredsednika še 14 članov in 14 namestnikov, ki se imenujejo iz vrst poslancev. Svoboda bo imela sedem članov in prav toliko namestnikov, SDS pet, NSi in SD po enega, Levica pa v komisiji ne bo sodelovala.

Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic pa je dejal, da je preiskovalna komisija ustanovljena na isti način, kot so bile druge v preteklosti. "Tisti, ki je sprožil uvodni postopek prek državnega sveta, je moral na to računati in predvideti," je poudaril. Kot je dodal, aktualna opozicija v prejšnjem mandatu, ko so bile vloge zamenjane, ni imela težav, ko so preiskovalne komisije vodili koalicijski partnerji. "Delo bomo opravili korektno, transparentno, ne pa politikantsko," je zagotovil.

DZ je preiskovalno komisijo odredil na podlagi zahteve državnega sveta, pretekli četrtek pa je o predlogu članov komisije razpravljala MVK. Sejo je zaznamovala polemična razprava med Svobodo in SDS o tem, kdo je oz. bo preiskoval samega sebe. V Svobodi so za vodenje komisije predlagali Laha, v SDS pa poslanca Žana Mahniča. Lah je v nadaljevanju dobil devet glasov podpore, Mahnič pa šest.

Poslanci SDS so opozarjali na to, da bo komisija preiskovala financiranje Svobode in da je zato ne more voditi nekdo iz Svobode. Če predsednik komisije to vodi profesionalno, je vseeno, iz katerih vrst je, pa so trdili v Svobodi in zagotovili, da bo Lah svoje delo opravil profesionalno.

Državni svet je zahtevo za odreditev podal zaradi sumov, da so nosilci javnih funkcij vplivali na odločitve podjetja Gen-I, ki so vodile v finančno izčrpavanje družbe, zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe Star Solar in poslovanjem družbe Borzen. Sumijo tudi, da je prišlo do nezakonitega financiranja stranke Gibanje Svoboda v kampanji za državnozborske volitve leta 2022.