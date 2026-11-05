DZ potrdil mandat novi poslanki Resnice Martini Haring

V opoziciji so Borisa Mijiča k odstopu pozivali že dlje časa, v oktobru pa ga je k temu pozvala tudi njegova stranka, in sicer po preteku pol leta od ustanovitvene seje aktualnega sklica DZ, ko ob odstopu niso več potrebne nadomestne volitve. Mijič je delavcem in državi dolžan več tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti je ugotovil inšpektorat za delo, podjetje pa se je znašlo tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Ob tem je Mijič zavajal tudi o svoji izobrazbi.

Po odstopu Mijiča, ki je bil izvoljen v volilni enoti Ptuj, je bila Haring v volilni enoti Ptuj šele peta v vrsti za prevzem poslanskega mandata, četverica pred njo je namreč to zavrnila. Med njimi sta Slavko Moharič, ki je ocenil, da v DZ v trenutnih razmerah ni možno konstruktivno delovati, zato bo raje ostal aktiven v lokalnem okolju, in Mirko Radujković, ki je pojasnil, da trenutno ne more kombinirati poslanskega dela in dela v svojem podjetju.

Marjana Matjašič je kot razlog navedla nestrinjanje s potezami stranke in sodelovanjem s koalicijo pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Za prevzem poslanskega mandata se ni odločila niti Anita Bratinščak Hanželič.