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Slovenija

DZ potrdil mandat novi poslanki Resnice Martini Haring

Ljubljana, 05. 11. 2026 10.20 pred 35 minutami 2 min branja 9

Avtor:
STA M.S.
Martina Haring

DZ je po oktobrskem odstopu poslanca Resnice Borisa Mijiča potrdil mandat nadomestni poslanki Martini Haring. Haringova je bila sicer šele peta v vrsti za nadomestno poslanko.

V opoziciji so Borisa Mijiča k odstopu pozivali že dlje časa, v oktobru pa ga je k temu pozvala tudi njegova stranka, in sicer po preteku pol leta od ustanovitvene seje aktualnega sklica DZ, ko ob odstopu niso več potrebne nadomestne volitve. Mijič je delavcem in državi dolžan več tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti je ugotovil inšpektorat za delo, podjetje pa se je znašlo tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Ob tem je Mijič zavajal tudi o svoji izobrazbi.

Po odstopu Mijiča, ki je bil izvoljen v volilni enoti Ptuj, je bila Haring v volilni enoti Ptuj šele peta v vrsti za prevzem poslanskega mandata, četverica pred njo je namreč to zavrnila. Med njimi sta Slavko Moharič, ki je ocenil, da v DZ v trenutnih razmerah ni možno konstruktivno delovati, zato bo raje ostal aktiven v lokalnem okolju, in Mirko Radujković, ki je pojasnil, da trenutno ne more kombinirati poslanskega dela in dela v svojem podjetju.

Marjana Matjašič je kot razlog navedla nestrinjanje s potezami stranke in sodelovanjem s koalicijo pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Za prevzem poslanskega mandata se ni odločila niti Anita Bratinščak Hanželič.

Haringova bo zamenjala Borisa Mijiča, ki je odstopil.
Haringova bo zamenjala Borisa Mijiča, ki je odstopil.
FOTO: Bobo

Kdo je Martina Haring?

Martina Haring je kandidirala v volilnem okraju Ptuj 3. Zanjo je glasovalo 799 volivcev, v svojem volilnem okraju pa je osvojila 6,09 odstotka glasov.

Kot so sporočili iz Resnice, je 42-letna Haringova po izobrazbi magistrica poslovnih ved, naziv pa je pridobila na fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju. Pred tem je na Dobi zaključila študij za poslovno sekretarko in diplomirano ekonomistko. V poslanske klopi prihaja z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), z oddelka za plan in analize.

Ob poklicnem delu je po njihovih navedbah dejavna tudi v lokalnem okolju. Štiri leta je bila članica nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, imenovana je bila v svet zavoda Osnovne šole Mladika, kot predstavnica ZZZS pa sodeluje tudi v svetu zavoda Zdravstvenega doma Ptuj.

V poslanski skupini so ob tem ocenili, da bo Haringova s svojim strokovnim znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in dobrim poznavanjem delovanja javnih sistemov pomembno prispevala h kakovostnemu parlamentarnemu delu, uresničevanju programa Resnice ter zastopanju interesov državljank in državljanov.

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KOMENTARJI9

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huperz
05. 11. 2026 10.56
Veliko si upa, upam da ima debelo kožo, ker do zdaj ji je bilo lepo, naprej ne bo več tako
Odgovori
0 0
heris
05. 11. 2026 10.55
Zanimivo, kako nekateri delajo politicne samomore.
Odgovori
0 0
Bbcc12
05. 11. 2026 10.55
Sedaj pa veselo lovit resnico v stranki Resnica. Težka bo. Laži pa bo kolikor želiš.
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-1
0 1
progresivnidaveknastanovanja
05. 11. 2026 10.52
Lepo. Sedaj pa s polno paro v odkrivanje korupcije v prejšnjem mandatu. Od prihodnje vlade se pa pričakuje da za sedanjo pregleda vse posle.
Odgovori
0 0
zrela hruška
05. 11. 2026 10.51
isto ko elena zagrizena jansist. 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Pinokio
05. 11. 2026 10.50
Tako izobražena ženska, pa podpira mahinacije predsednika DZ. Čudno.
Odgovori
+3
3 0
MamaRezi
05. 11. 2026 10.49
Money talk
Odgovori
+1
1 0
kunccix
05. 11. 2026 10.41
Kaj ti mora biti, da si član resnice-lažnice???
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+4
4 0
MamaRezi
05. 11. 2026 10.47
money talk
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+2
2 0
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