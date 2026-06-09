DZ potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem

Simonič, ki je predsednik Slovenske demokratske mladine, podmladka SDS, bo nasledil dozdajšnjo poslanko SDS Suzano Lep Šimenko , ki je postala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Černigoj, ki je podjetnik in podžupan Občine Ilirska Bistrica in je bil med letoma 2020 in 2022 že poslanec NSi, bo v poslanskih klopeh v vrstah NSi, SLS in Fokus nasledil Jernej Vrtovca , ki je bil izvoljen za ministra za infrastrukturo. Janez Beja , ki je kmet iz okolice Litije, pa bo v poslanskih klopeh v vrstah NSi, SLS in Fokus nadomestil Janeza Ciglerja Kralja , ki je postal minister za kmetijstvo.

Zakrajšek, ki bo v vrstah Demokratov nadomestil novoizvoljenega ministra za zdravje Tadeja Ostrca, je medtem podžupan občine Velike Lašče. Ostrca bi sicer moral glede na volilni rezultat zamenjati Marko Kušar, ki pa se je mandatu poslanca odpovedal.

Nadomestni poslanec Simonič iz SDS se je v izjavi novinarjem zahvalil vsem, ki so ga podprli in pri tem menili, da morajo mladi prevzeti odločne korake v politiki in poskrbeti za mlade. Kot je zagotovil, bodo mladi vedno slišani. Glede na koalicijsko pogodbo pa se bodo najprej lotili reševanja stanovanjskega problema mladih, je povedal.

Nadomestni poslanec Zakrajšek (Demokrati) si želi predvsem mirnega in spoštljivega pogovora in sodelovanja. Iz vsebinskega vidika pa želijo Demokrati podpirati dobre predloge, je dejal novinarjem.

Nadomestni poslanec Beja iz trojčka NSi, SLS in Fokus je medtem kot svojo prvo zavezo izpostavil podporo kmetijstvu in ohranitev podeželja. Mladi se zdaj namreč ne odločajo več za delo na kmetiji, zaradi česar bo treba po njegovih besedah vložiti zelo veliko energije, da bi ohranili vsaj tiste kmetije, ki še živijo.

DZ pa se je danes tudi seznanil s tem, da sta poslanki Demokratov Tea Košir in Barbara Levstik Šega postali državni sekretarki in jima je prenehala poslanska funkcija. Košir, ki je postala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, bo med poslanci Demokratov glede na volilni rezultat nasledila dozdajšnja državna svetnica Elena Zavadlav Ušaj, ki je poslansko funkcijo že opravljala med letoma 2020 in 2022, takrat v poslanski skupini SDS. Levstik Šega, ki je postala državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje, pa bo v poslanski skupini Demokratov predvidoma nasledila Ana Cajhen. Glede na volilni rezultat bi jo moral sicer naslediti Mihael Zupančič, ki pa je bil imenovan za ministra za pravosodje.