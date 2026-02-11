Naslovnica
Slovenija

DZ potrdil zakon za prestrukturiranje Savinjsko-šaleške regije

Ljubljana, 11. 02. 2026 15.17 pred 4 dnevi 3 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
Premogovnik Velenje

DZ je z 49 glasovi za in nobenim proti potrdil zakon o razvojnem prestrukturiranju Savinjsko-šaleške regije. Namenjen je omilitvi posledic postopnega izstopa iz premoga, saj bo predčasno zaprtje Premogovnika Velenje prineslo izgubo 5000 delovnih mest. Ta je treba nadomestiti in regiji zagotoviti razvoj.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je danes povedal, da je razlog za sprejem zakona napovedano zaprtje in prenehanje delovanja Premogovnika Velenje ter z njim povezane Termoelektrarne Šoštanj. "Zakon temelji na ciljih ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest, diverzifikacija panog s spodbudami za gospodarstvo, zagotavljanje nadomestnih virov ogrevanja in razvoj degradiranih površin," je naštel minister.

Zakon prinaša 10-letni program razvojnega prestrukturiranja, strateške projekte trajnostnega razvoja, med katerimi je prenova sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, preureditev energetske lokacije Termoelektrarne Šoštanj na obnovljive vire energije, strateški projekt Dolina zagonskih in hitro rastočih podjetij, ohranitev delovanja Muzeja premogovništva Slovenije ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja.

Sredstva za izvajanje tega zakona se bodo med letoma 2026 in 2035 zagotavljala iz programa evropske kohezijske politike, iz državnega proračuna ter iz proračunov občin te regije. Zakon se uporablja za Mestno občino Velenje ter za občine Šmartno ob Paki, Šoštanj, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek
Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek
FOTO: Bobo

Ukrepi dopolnjujejo ukrepe, ki se že izvajajo oz. so načrtovani v zakonu o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, v predpisih o predhodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga in v območnem načrtu pravičnega prehoda SAŠA premogovniške regije, ki ga je odobrila Evropska komisija, je spomnil minister.

Ob tem je poudaril, da prestrukturiranje regije že nekaj časa intenzivno poteka, in sicer z evropskimi kohezijskimi sredstvi v okviru izvajanja sklada za pravičen prehod. "V izvajanju so številni projekti, podprti z evropskimi kohezijskimi sredstvi, od severnega dela tretje razvojne osi, izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture, inkubatorjev do preobrazbe daljinskega ogrevanja Šaleške doline in drugih manjših projektov," je navedel.

"Regija je več kot gospodarski prostor. Gre za skupnost, ki je desetletja zgrajena okoli premogovništva, solidarnosti, pripadnosti in medsebojne povezanosti ljudi. Zato mora biti tudi nova razvojna pot zgrajena na teh istih vrednotah, sodelovanju, pravičnosti in delitvi uspeha," je povedal Miha Lamut iz Svobode.

Miha Lamut
Miha Lamut
FOTO: Bobo

Po mnenju SD je zakon koristen, nujen, utemeljen in sorazmeren z izzivi, pred katerimi stoji regija, je povedala Bojana Muršič. "Savinjsko-šaleška regija je desetletja prispevala k razvoju države. Danes je naša odgovornost, da ji omogočimo pravičen in razvojno usmerjen prehod v novo obdobje," je dejala.

Jožef Jelen iz SDS je povedal, da zakonu ne bodo nasprotovali. "Ocenjujemo, da predstavlja pomemben okvir za razvojno prestrukturiranje regije. Vendar je v trenutni obliki premalo natančen, zavezujoč in pregleden, brez bistvenih dopolnitev na področju transparentnosti, jasnih finančnih pravil, merljivih ciljev ter odgovornosti nosilcev," je navedel.

Na predlog koalicije bo v zakonu določeno, da prejemniki sredstev zagotovijo, da v 10 letih od dokončanega strateškega projekta ne pride do spremembe lastninske pravice ali spremembe namena uporabe nepremičnine, ki je bila predmet sofinanciranja. V nasprotnem primeru se delež sofinanciranja države v realni vrednosti vrne v državni proračun.

Premogovnik Velenje savinjsko-šaleška regija zakon prestrukturiranje prehod
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
11. 02. 2026 16.53
Kje so von horvati 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-1
0 1
Minifa
11. 02. 2026 16.45
Cela Šaleška dolina je propadel Komunističen projekt poln rdečih spomenikov, edino pametno delo je bilo odstranitev glave rdeči BARABI na trgu kjer mu ni mesto. To bo mesto strahov in grozna Komunistična zapuščina.
Odgovori
+4
5 1
BBcc
11. 02. 2026 15.37
Tu se je kradlo, pa še veliko zgubo so delali.
Odgovori
+2
2 0
