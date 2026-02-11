DZ potrdil zakon za prestrukturiranje Savinjsko-šaleške regije

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je danes povedal, da je razlog za sprejem zakona napovedano zaprtje in prenehanje delovanja Premogovnika Velenje ter z njim povezane Termoelektrarne Šoštanj. "Zakon temelji na ciljih ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest, diverzifikacija panog s spodbudami za gospodarstvo, zagotavljanje nadomestnih virov ogrevanja in razvoj degradiranih površin," je naštel minister. Zakon prinaša 10-letni program razvojnega prestrukturiranja, strateške projekte trajnostnega razvoja, med katerimi je prenova sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, preureditev energetske lokacije Termoelektrarne Šoštanj na obnovljive vire energije, strateški projekt Dolina zagonskih in hitro rastočih podjetij, ohranitev delovanja Muzeja premogovništva Slovenije ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja. Sredstva za izvajanje tega zakona se bodo med letoma 2026 in 2035 zagotavljala iz programa evropske kohezijske politike, iz državnega proračuna ter iz proračunov občin te regije. Zakon se uporablja za Mestno občino Velenje ter za občine Šmartno ob Paki, Šoštanj, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek FOTO: Bobo

Ukrepi dopolnjujejo ukrepe, ki se že izvajajo oz. so načrtovani v zakonu o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, v predpisih o predhodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga in v območnem načrtu pravičnega prehoda SAŠA premogovniške regije, ki ga je odobrila Evropska komisija, je spomnil minister. Ob tem je poudaril, da prestrukturiranje regije že nekaj časa intenzivno poteka, in sicer z evropskimi kohezijskimi sredstvi v okviru izvajanja sklada za pravičen prehod. "V izvajanju so številni projekti, podprti z evropskimi kohezijskimi sredstvi, od severnega dela tretje razvojne osi, izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture, inkubatorjev do preobrazbe daljinskega ogrevanja Šaleške doline in drugih manjših projektov," je navedel. "Regija je več kot gospodarski prostor. Gre za skupnost, ki je desetletja zgrajena okoli premogovništva, solidarnosti, pripadnosti in medsebojne povezanosti ljudi. Zato mora biti tudi nova razvojna pot zgrajena na teh istih vrednotah, sodelovanju, pravičnosti in delitvi uspeha," je povedal Miha Lamut iz Svobode.

Miha Lamut FOTO: Bobo