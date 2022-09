DZ potrjuje rebalans, vlada o predlogu proračunov za prihodnji dve leti

Vlada Roberta Goloba se z rebalansom odziva tudi na nepredvidljive gospodarske in javnofinančne razmere, ki izhajajo iz vojne v Ukrajini in posledic na energetskih trgih. Vanj je tako vključila tudi že sprejete in načrtovane ukrepe za blaženje posledic draginje.

V torek o rebalansu razpravljali več kot šest ur

Poslanci so v torek o rebalansu razpravljali več kot šest ur. V opozicijskih SDS in NSi so mu očitali predvsem pomanjkanje razvojne naravnanosti, opozarjali so na primanjkljaj in slabo črpanje evropskih sredstev, hkrati pa nasprotovali načrtovani razveljavitvi spomladi sprejetih razbremenitev pri dohodnini. V koaliciji menijo, da gre za ustrezen odziv na aktualne zahtevne in negotove razmere.

Vlada pošilja v DZ predlog proračunov za prihodnji dve leti

Proračun za leto 2023 je DZ skupaj z letošnjim sprejel novembra lani, zdaj pa je vlada pripravila predlog njegovih sprememb in še predlog proračuna za leto 2024 ter spremljajoče proračunske dokumente.

Od lanske jeseni so se makroekonomske razmere, med drugim zaradi ruskega vojaškega napada na Ukrajino februarja letos, spremenile. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, ki je še spomladi za prihodnje leto napovedoval triodstotno gospodarsko rast, je ta mesec to znižal na 1,4 odstotka. Gospodarska aktivnost se bo tako po pričakovanjih ohlajala, kar bi lahko vplivalo tudi na proračunske prihodke.

S proračunoma za prihodnji dve leti se vlada, kot zagotavlja, odziva na aktualne razmere in blaži posledice draginje za gospodinjstva in gospodarstvo. Hkrati pa ohranja razvojno naravnanost z razmeroma visoko ravnjo investicij.

Vlada bo danes obravnavala tudi strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo. Gre za ključni strateški dokument kmetijske politike, s katerim bo naša država v naslednjem programskem obdobju zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, živilske industrije in podeželja.

Na dnevnem redu bo imela med drugim tudi predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo. Z njim se bo vzpostavila pravna podlaga za nadaljnje začasno zagotavljanje namenskih sredstev za investicije v prometno infrastrukturo in njeno vzdrževanje.