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Slovenija

DZ preimenoval praznika Primorcev in Prekmurcev ter uvedel nov praznik

Ljubljana, 24. 09. 2026 21.07 pred 32 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA
Triglav

Poslanci so s 45 glasovi za in 35 proti sprejeli novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Z njo so uvedli nov državni praznik, dan Triglava, ki ga bomo obeleževali 7. avgusta, hkrati pa preimenovali praznika Primorcev in Prekmurcev.

Predlog so v parlamentarni postopek konec lanskega leta vložili poslanci Svobode, SD in Levice, in predvideva, da bomo 7. avgusta obeleževali dan Triglava, saj je 7. avgusta leta 1895 Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil stolp. Aljažev stolp pa je po navedbah predlagateljev postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, odpora proti potujčevanju in narodne identitete. Predlagatelji menijo, da si Triglav kot temeljni simbol slovenskega naroda zasluži mesto v koledarju državnih praznikov. Praznik ne bo dela prost dan.

V teku parlamentarnega postopka pa je aktualna koalicija predlog razširila. Koalicijski poslanci so namreč na seji matičnega odbora z dopolnilom posegli v poimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev. Predlagali so, da se iz imena praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom briše "priključitve Prekmurja", v imenu praznika priključitev Primorske k matični domovini pa bi "priključitev" nadomestila "vrnitev".

V okviru novih poimenovanj bomo torej v Sloveniji v prihodnje 17. avgusta zaznamovali praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. septembra pa praznik vrnitve Primorske k matični domovini.

Na današnji seji so predlagatelji prvotnega predloga takšnemu posegu ostro nasprotovali in koaliciji očitali ideološki boj. V koaliciji so medtem poudarjali, da praznikoma vračajo imeni, ki sta veljali od leta 2005.

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KOMENTARJI5

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Castrum
24. 09. 2026 21.14
Tega praznika v Jugoslaviji ni bilo! Ta praznik je leta 2005 uvedla Janševa vlada. In ga poimenovala VRNITEV. Torej, se sedaj vrača originalno ime praznika. Pika
Odgovori
+8
8 0
šavrin
24. 09. 2026 21.18
mene kot primorca zmoti izraz priključitev, ker je to Hitler natedil z Avstrijo in drugimi. Vrnitev je pravilni izraz.
Odgovori
+3
4 1
Castrum
24. 09. 2026 21.39
Šavrin, točno tako kot si rskel. In vsi ta pravi Primorci trdimo, da je pravilno ime praznika -VRNITEV
Odgovori
0 0
vlahov
24. 09. 2026 21.13
Triglav je poganski bog . To je satanizem .
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-4
2 6
Veščec
24. 09. 2026 21.39
zadnja beseda.ta zdej vlada,pa to
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0 0
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