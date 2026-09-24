DZ preimenoval praznika Primorcev in Prekmurcev ter uvedel nov praznik

Predlog so v parlamentarni postopek konec lanskega leta vložili poslanci Svobode, SD in Levice, in predvideva, da bomo 7. avgusta obeleževali dan Triglava, saj je 7. avgusta leta 1895 Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil stolp. Aljažev stolp pa je po navedbah predlagateljev postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, odpora proti potujčevanju in narodne identitete. Predlagatelji menijo, da si Triglav kot temeljni simbol slovenskega naroda zasluži mesto v koledarju državnih praznikov. Praznik ne bo dela prost dan.

V teku parlamentarnega postopka pa je aktualna koalicija predlog razširila. Koalicijski poslanci so namreč na seji matičnega odbora z dopolnilom posegli v poimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev. Predlagali so, da se iz imena praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom briše "priključitve Prekmurja", v imenu praznika priključitev Primorske k matični domovini pa bi "priključitev" nadomestila "vrnitev".

V okviru novih poimenovanj bomo torej v Sloveniji v prihodnje 17. avgusta zaznamovali praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. septembra pa praznik vrnitve Primorske k matični domovini.

Na današnji seji so predlagatelji prvotnega predloga takšnemu posegu ostro nasprotovali in koaliciji očitali ideološki boj. V koaliciji so medtem poudarjali, da praznikoma vračajo imeni, ki sta veljali od leta 2005.