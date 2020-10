DZ prejel predlog za razrešitev Pivčeve

Predsednik vlade Janez Janša je v DZ poslal predlog za razrešitev kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Kot je v predlogu, ki so ga v DZ že prejeli, zapisal, so zamenjavo predlagali v stranki DeSUS, zato predlaga, da se postopek razrešitve opravi v skladu s poslovnikom DZ. Janša se je Pivčevi zahvalil za njeno delo v vladi v zelo zahtevnih razmerah in za uspešno vodenje resorja.

Poslanci naj bi o njeni razrešitvi odločali predvidoma prihodnji teden, za njo pa mora glasovati navadna večina prisotnih poslancev.