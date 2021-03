DZ pri prijavi prebivališča znova uvedel krajevno pristojnost

Del stavbe, na katerem posameznik prijavlja stalno prebivališče, mora biti po noveli namenjen stanovanjski rabi oziroma nastanitvi. Njegova uporabna površina mora dosegati površinske standarde za prijavo prebivališča. Predpisal jih bo minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom, pristojnim za stanovanjske zadeve.

Novela nadalje uvaja preverjanje postopkov po uradni dolžnosti, kjer mora uradna oseba na upravni enoti preveriti nekatere podatke. Upravni postopek preverjanja pa bo krajši. Stranka bo morala dokazati, da izpolnjuje pogoje za prijavo določene osebe oziroma bo morala ta oseba dokazati, da se sme prijaviti na določenem naslovu.

Sprejeli so tudi dopolnilo k 5. členu, po katerem ob prijavi prebivališča ne bodo spraševali po maternem jeziku, veroizpovedi in narodnosti. Dopolnili z isto rešitvijo so vložili tako v poslanskih skupinah SMC in NSi kot Levici, zato so poslanci o dveh dopolnilih glasovali skupaj.