DZ ratificiral sporazum z OCCAR za nakup 45 oklepnikov boxer

Sporna je predvsem cena projekta, ki se je od začetnih pogovorov v času mandata vlade Mira Cerarja leta 2017 podvojila – s tedanjih 207 milijonov evrov za 56 oklepnikov na 412 milijonov za 45 oklepnikov, so opozarjali v strankah Levica, SD, LMŠ in SAB. Že samo zaradi tega nakup teh oklepnikov ne bi bil smotrn, dvomijo pa tudi o transparentnosti posla.

Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Uroš Lampret je sicer v razpravah o tem vprašanju vseskozi poudarjal, da je ocenjena vrednost projekta res 412 milijonov evrov, a "za nakup 53 vozil boxer, ustrezno logistično podporo, rezervne dele, vzdrževanje in orodje, integracijo sistemov, testiranje, usposabljanje, dokumentacijo, prevzeme, bojne komplete streliva, simulatorje, soudeležbo pri razvoju in administrativne stroške". Ker zdaj načrtujejo nakup 45 vozil, na Morsu pričakujejo, da bo ponudba OCCAR sorazmerno nižja.

Opozarjal je tudi na mednarodne zaveze Slovenije v zvezi Nato in v strateških dokumentih na področju obrambe in varnosti, to pa so izpostavljali tudi poslanci vladne koalicije SDS, NSi in Konkretno. Poudarjali so, da Slovenska vojska potrebuje dobro opremo in zaščito za delovanje, konec koncev pa je država dala zaveze ostalim zaveznikom, ki jih je treba spoštovati. Levici in opoziciji so med drugim očitali tudi nepotrebno zavlačevanje s pobudo za referendum.