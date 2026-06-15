Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

DZ razpravlja o odvzemu volilne pravice državljanom tretjih držav

Ljubljana, 15. 06. 2026 13.10 pred 19 minutami 3 min branja 3

Avtor:
STA
Glasovanje

DZ na izredni seji obravnava predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS, NSi, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo.

Predlagane spremembe, ki jih DZ obravnava po skrajšanem postopku, prinašajo še eno rešitev, in sicer se z njimi omogoča, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot, in ne zgolj eno, kot so s spremembo zakona določili v letu 2024.

Predlagatelji opozarjajo, da imajo s tem prednost mestna in urbana območja, medtem ko manjša naselja in manj poseljena območja izgubljajo pomen, saj imajo kandidati s teh območij manj možnosti za izvolitev. S predlagano spremembo želijo tako prispevati tudi k bolj enakomernemu razvoju občine. Ob tem poudarjajo, da gre zgolj za možnost, občine se lahko same odločijo, ali jo bodo izkoristile, večjega posega v volilni proces pa spremembe ne pomenijo, saj lahko občine sledijo temu, kar so že imele vzpostavljeno pred spremembo v letu 2024.

Izredna seja DZ
Izredna seja DZ
FOTO: Aljoša Kravanja

Glede druge spremembe - odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah - je Andrej Kosi (SDS) v imenu predlagateljev pojasnil, da ustava govori, da imajo volilno pravico slovenski državljani, za tujce pa zakon lahko določi, pod katerimi pogoji in v katerih primerih imajo volilno pravico. Po njegovih besedah smo tudi "priča številnim problemom fiktivnih prijav" in se velikokrat zgodi, da imajo volilno pravico tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti.

Kot je dejal Anton Šturbej, v poslanski skupini SDS menijo, da je pravica odločati o sestavi občinskih svetov in županih ter razvoju lokalnih skupnosti neločljivo povezana s slovenskim državljanstvom. Poudaril je, da ne gre za izključevanje ali diskriminacijo in da imajo državljani tretjih držav v Sloveniji zagotovljene številne pravice in tudi možnost pridobitve slovenskega državljanstva. V tem primeru pa pridobijo tudi vse politične pravice.

Tudi Srečko Ocvirk je v predstavitvi stališča poslanske skupine NSi, SLS in Fokus izpostavil, da bi po predlogu državljani tretjih držav volilno pravico pridobili na podlagi pridobitve državljanstva, ki ga imajo možnost pridobiti po desetih letih bivanja. V Resnici pa po besedah Nedeljka Todorovića med drugim menijo, da se s predlagano rešitvijo "zmanjšuje tudi možnost, da bi se pred lokalnimi volitvami z določenimi skupinami ljudi lahko politično taktiziralo posebej v manjših občinah, kjer lahko že manjše število glasov vpliva na rezultat".

Po drugi strani v poslanskih skupinah Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlogu nasprotujejo. Opozarjali so, da gre za ljudi, ki v Sloveniji zakonito živijo in delajo vsaj pet let, lahko tudi več, plačujejo davke, vzgajajo otroke ter sodelujejo v lokalnem okolju. Kot so izpostavljali, predlagatelji za poseg niso podali nobene resne utemeljitve ali navedli težav, ki bi se pokazale v skoraj četrt stoletja, kolikor takšna ureditev velja. Predlagateljem so očitali ustvarjanje delitev, v predlogu pa vidijo tudi nevaren precedens zniževanja političnih človekovih pravic.

Sporočilo je, "da so nekateri ljudje dovolj dobri, da zdravijo naše otroke, da skrbijo za naše starejše, da gradijo naše avtoceste - zdaj samo še ponoči -, da poučujejo na univerzah, vodijo raziskovalne projekte, plačujejo davke, niso pa dovolj dobri, da bi soodločali o kraju, v katerem živijo," je naštela Janja Sluga (Gibanje Svoboda). Kot je dejala Nataša Sukič (Levica, Vesna), lahko ostanejo delovna sila, davkoplačevalci, ne smejo pa biti več politični subjekti. Napovedala je, da bodo v Levici in Vesni poskrbeli, da gre zakon, ko bo sprejet, v ustavno presojo.

Glasovanje
Glasovanje
FOTO: Bobo

Gre za odmik od politike vključevanja, je poudarila Andreja Katič (SD). V predstavitvi stališča poslanske skupine SD pa je kot problematično izpostavila tudi, da se spremembe sprejemajo nekaj mesecev pred lokalnimi volitvami ter da tudi Beneška komisija poudarja, da se temeljnih elementov volilnega sistema ne spreminja tik pred volitvami.

Poslanska skupina Demokrati stališča ni predstavila.

državni zbor izredna seja zakon lokalne volitve

Težave v šempetrski bolnišnici, primanjkuje zdravnikov in medicinskih sester

24ur.com V DZ o predlogih sprememb ustave
24ur.com Svoboda, SD in Levica v lov na podpise za referendum o interventnem zakonu
24ur.com Državljani tretjih držav brez volilne pravice na lokalnih volitvah?
24ur.com Referendumski trojček bo 27. novembra
24ur.com SDS oporeka določitvi posebnih volišč za predčasno glasovanje
24ur.com Neuradno: Ustavno sodišče naj ne bi ugodilo pobudi Svobode
24ur.com Strokovna komisija ustavni komisiji DZ glede NLB predlaga alternativno rešitev
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lux_43
15. 06. 2026 13.40
Kot je dejal Anton Šturbej, v poslanski skupini SDS menijo, da je pravica odločati o sestavi občinskih svetov in županih ter razvoju lokalnih skupnosti neločljivo povezana s slovenskim državljanstvom. - - - ja, ampak vi ne razpravljate o tem, ali bi nekomu nekaj dali, ampak o tem, da boste VZELI !!!!!!! Se pravi, da je možno, da boste se vtaknili v kake druge zakone tud, recimo kar je vam najljubše: družinskega. Jaz se po eni strani strinjam, da volijo samo državljani, ampak naj volijo tudi potem samo uni, ki tukaj plačujejo davke ! Mi smo pa nekaj nekoč dali, sedaj pa jemljete ! Kaj je v ozadju? Sprejeli bodo tale zakon, a hkrati bodo rahljali pogoje za pridobitev začasnih delovnih vizumov, to bood naredili in to ej point !
Odgovori
-1
0 1
ramstein
15. 06. 2026 13.32
Pada Janković!
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
15. 06. 2026 13.27
noben zakon ni vklesan v kamen...zaenkrat je vse v skladu z ustavo r slo!
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Terry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"
Psihologi opozarjajo na sindrom glavnega lika pri otrocih
Psihologi opozarjajo na sindrom glavnega lika pri otrocih
Znani pevec objavil prvo fotografijo s hčerkico
Znani pevec objavil prvo fotografijo s hčerkico
Vsi govorijo o mami Džejle Ramović, poglejte, zakaj
Vsi govorijo o mami Džejle Ramović, poglejte, zakaj
zadovoljna
Portal
Po devetih letih zveze je padla odločitev, ki je ganila oboževalce
Dnevni horoskop: Device čaka produktiven dan, ribe so povezane s svojimi občutki
Dnevni horoskop: Device čaka produktiven dan, ribe so povezane s svojimi občutki
Zaroka pri 75-ih: vroča igralka našla ljubezen
Zaroka pri 75-ih: vroča igralka našla ljubezen
Nora rešitev za majhno stanovanje
Nora rešitev za majhno stanovanje
vizita
Portal
Že po dveh požirkih bo vaš metabolizem hitrejši
Cervikalna spondiloza: težava, ki jo ima več kot 85 % starostnikov
Cervikalna spondiloza: težava, ki jo ima več kot 85 % starostnikov
Zakaj je zaščita pred soncem ključna tudi za preprečevanje prezgodnjega staranja kože
Zakaj je zaščita pred soncem ključna tudi za preprečevanje prezgodnjega staranja kože
Kako prepoznati vnetje žolčnika in preprečiti zaplete
Kako prepoznati vnetje žolčnika in preprečiti zaplete
cekin
Portal
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
Niste porabili starega dopusta? Preverite, ali ga še lahko rešite
Niste porabili starega dopusta? Preverite, ali ga še lahko rešite
Zakaj izbrati dinamičen poklic pravosodnega policista?
Zakaj izbrati dinamičen poklic pravosodnega policista?
Starši morajo vedeti, kje je meja
Starši morajo vedeti, kje je meja
moskisvet
Portal
ALF ostal brez 'mame': umrla zvezda kultne serije
Resnica o piščančjih medaljonih: Kaj se skriva pod zlato skorjico?
Resnica o piščančjih medaljonih: Kaj se skriva pod zlato skorjico?
Mislil je, da ve, kam gre njegovo življenje – nato se je vse obrnilo
Mislil je, da ve, kam gre njegovo življenje – nato se je vse obrnilo
Od kraljeve palače do razpadajoče hiše: usoda nekdanje žene tajskega kralja pretresa javnost
Od kraljeve palače do razpadajoče hiše: usoda nekdanje žene tajskega kralja pretresa javnost
dominvrt
Portal
Eden najlepših hroščev v Evropi, ki ga večina ljudi nikoli ne vidi
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
okusno
Portal
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
Brezmesna jed iz petih sestavin, ki bo navdušila tudi najbolj izbirčne
Brezmesna jed iz petih sestavin, ki bo navdušila tudi najbolj izbirčne
Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva
Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
voyo
Portal
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
NeRealno
NeRealno
Moje sonce
Moje sonce
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758