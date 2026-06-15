DZ razpravlja o odvzemu volilne pravice državljanom tretjih držav

Predlagatelji opozarjajo, da imajo s tem prednost mestna in urbana območja, medtem ko manjša naselja in manj poseljena območja izgubljajo pomen, saj imajo kandidati s teh območij manj možnosti za izvolitev. S predlagano spremembo želijo tako prispevati tudi k bolj enakomernemu razvoju občine. Ob tem poudarjajo, da gre zgolj za možnost, občine se lahko same odločijo, ali jo bodo izkoristile, večjega posega v volilni proces pa spremembe ne pomenijo, saj lahko občine sledijo temu, kar so že imele vzpostavljeno pred spremembo v letu 2024.

Predlagane spremembe, ki jih DZ obravnava po skrajšanem postopku, prinašajo še eno rešitev, in sicer se z njimi omogoča, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot, in ne zgolj eno, kot so s spremembo zakona določili v letu 2024.

Glede druge spremembe - odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah - je Andrej Kosi (SDS) v imenu predlagateljev pojasnil, da ustava govori, da imajo volilno pravico slovenski državljani, za tujce pa zakon lahko določi, pod katerimi pogoji in v katerih primerih imajo volilno pravico. Po njegovih besedah smo tudi "priča številnim problemom fiktivnih prijav" in se velikokrat zgodi, da imajo volilno pravico tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti.

Kot je dejal Anton Šturbej, v poslanski skupini SDS menijo, da je pravica odločati o sestavi občinskih svetov in županih ter razvoju lokalnih skupnosti neločljivo povezana s slovenskim državljanstvom. Poudaril je, da ne gre za izključevanje ali diskriminacijo in da imajo državljani tretjih držav v Sloveniji zagotovljene številne pravice in tudi možnost pridobitve slovenskega državljanstva. V tem primeru pa pridobijo tudi vse politične pravice.

Tudi Srečko Ocvirk je v predstavitvi stališča poslanske skupine NSi, SLS in Fokus izpostavil, da bi po predlogu državljani tretjih držav volilno pravico pridobili na podlagi pridobitve državljanstva, ki ga imajo možnost pridobiti po desetih letih bivanja. V Resnici pa po besedah Nedeljka Todorovića med drugim menijo, da se s predlagano rešitvijo "zmanjšuje tudi možnost, da bi se pred lokalnimi volitvami z določenimi skupinami ljudi lahko politično taktiziralo posebej v manjših občinah, kjer lahko že manjše število glasov vpliva na rezultat".

Po drugi strani v poslanskih skupinah Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlogu nasprotujejo. Opozarjali so, da gre za ljudi, ki v Sloveniji zakonito živijo in delajo vsaj pet let, lahko tudi več, plačujejo davke, vzgajajo otroke ter sodelujejo v lokalnem okolju. Kot so izpostavljali, predlagatelji za poseg niso podali nobene resne utemeljitve ali navedli težav, ki bi se pokazale v skoraj četrt stoletja, kolikor takšna ureditev velja. Predlagateljem so očitali ustvarjanje delitev, v predlogu pa vidijo tudi nevaren precedens zniževanja političnih človekovih pravic.

Sporočilo je, "da so nekateri ljudje dovolj dobri, da zdravijo naše otroke, da skrbijo za naše starejše, da gradijo naše avtoceste - zdaj samo še ponoči -, da poučujejo na univerzah, vodijo raziskovalne projekte, plačujejo davke, niso pa dovolj dobri, da bi soodločali o kraju, v katerem živijo," je naštela Janja Sluga (Gibanje Svoboda). Kot je dejala Nataša Sukič (Levica, Vesna), lahko ostanejo delovna sila, davkoplačevalci, ne smejo pa biti več politični subjekti. Napovedala je, da bodo v Levici in Vesni poskrbeli, da gre zakon, ko bo sprejet, v ustavno presojo.