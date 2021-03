Razširili obseg parlamentarne preiskave glede ukrepanja vlade v epidemiji

Kot je na današnji seji DZ pojasnil predsednik omenjene preiskovalne komisije Robert Pavšič (LMŠ), je bila komisija z odreditvijo parlamentarne preiskave omejena na presečni datum 27. oktober, pri čemer pa se po tem datumu spreminja, aplicira in realizira vrsta ukrepov.

Med primarnimi nalogami komisije je po Pavšičevih besedah tudi evalvacija sprejetih in izvedenih ukrepov, predvsem z vidika njihove ustreznosti in učinkovitosti, zato je treba opredeliti daljši časovni okvir."Gre za neposredno povezavo med ukrepi in posledicami ukrepov, kjer je treba bolj natančno zajeti in obravnavati ustreznost porabe javnofinančnih sredstev in drugih posledic ukrepov za preprečitev širjenja epidemije," je dejal Pavšič.

Prepozno ukrepanje pred drugim valom in eksperimentiranje med njim sta po njegovih navedbah pred aktualnim zaostrovanjem ukrepov proti epidemiji priznali tudi vladna politika in stroka. Kot je dodal, pa smo v samo nekaj mesecih "spremljali različne afere, ki upravičeno povzročajo pomisleke", pri čemer je izpostavil nabave hitrih testov, nabave oz. nenabave cepiv, izbiro distributerja cepiv.

Podporo razširitvi obsega parlamentarne preiskave so v predstavitvi stališč poslanskih skupin izrazili v LMŠ, SD, Levici in SAB. Številne epidemiološke statistike potrjujejo, da je bila Slovenija, kljub izjemni požrtvovalnosti zdravstvenega in drugega osebja, doslej med najslabšimi državami na svetu v boju proti epidemiji, je dejal Rudi Medved (LMŠ).

Franc Trček (SD) je izpostavil, da je bilo pri boju z epidemijo vsak dan"kaj novega, vezano na stranpoti nosilcev javnih funkcij", ter med drugim omenil izvajanje strategije cepljenja proti covidu-19 in nabavo cepiv. Željko Cigler (Levica) pa je spomnil na ugotovitve računskega sodišča, da vlada, ministrstva in zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne in medicinske opreme niso bili učinkoviti. Kot je poudaril Marko Bandelli (SAB), je stvarem treba priti do dna, če bodo kršitve ugotovljene, pa morajo posamezniki za svoja dejanja tudi odgovarjati.

Ostale poslanske skupine stališč niso predstavile. Mojca Škrinjar (SDS) pa je v razpravi izpostavila, da skrbno branje poročila računskega sodišča pokaže na ugotovitev, da prejšnja vlada Marjana Šarca ni naredila popolnoma ničesar. Da pri nas cepljenje vendarle poteka dobro, pa po njenih besedah kaže tudi primerjava z Nemčijo, ki pri cepljenju "bistveno bolj zaostaja" od Slovenije.

Boris Doblekar (SDS) pa je ugotavljal, da bi omenjene opozicijske stranke o tem, o čemer danes razpravljajo, svoje mnenje lahko povedale v nedeljo na sestanku na Brdu pri Kranju, kamor je predsednik države povabil vse parlamentarne stranke, pa so zavrnile vabilo in na sestanek niso prišle.

Parlamentarna preiskava za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti pri ukrepih, povezanih z epidemijo in blaženjem njenih posledic, tako po novem zajema čas vlade Janeza Janše do današnje razširitve obsega preiskave. Na zahtevo koalicije pa poteka parlamentarna preiskava, ki zajema tudi ukrepanje pred tem.