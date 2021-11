DZ razširil obseg parlamentarnih preiskav o ukrepanju v epidemiji in vmešavanju v Policijo

Obseg parlamentarne preiskave sum nedopustnega političnega vmešavanja v delo Policije je bil sedaj omejen na obdobje od 13. marca 2020 do 29. marca 2021, a kot je danes izpostavil predsednik komisije Rudi Medved (LMŠ), "se vmešavanje politike v strokovno delo policije" takrat ne konča. "V določenih primerih obstaja utemeljen sum, da policija po nareku politike v določenih primerih prekoračuje pooblastila in po nareku politike nesorazmerno uporablja prisilna sredstva," je dodal.

Preiskovalna komisija bo tako časovni okvir preiskave razširila do današnjega dne. Pri tem bo upoštevala tudi ustrezne analize in odzive ekspertnih skupin civilne družbe in varuha človekovih pravic ter drugih nadzornih organov predvsem v luči povečane policijske represije v zadnjih mesecih, je napovedal Medved.