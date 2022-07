DZ: Referendum o noveli zakona o nalezljivih boleznih nedopusten

Poslanke in poslanci so na izredni seji DZ s 45 glasovi za in brez glasu proti potrdili sklep o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o noveli zakona o nalezljivih boleznih. Podprli so ga poslanci Svobode in Levice ter večina poslanske skupine SD. Ostali poslanci SD so se tako kot poslanci SDS in NSi glasovanja vzdržali.

Predlog sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma so v torek v DZ vložili predlagatelji novele zakona o nalezljivih boleznih, in sicer poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice. Ocenili so namreč, da zakon spada med izjeme, navedene v 90. členu ustave. Ta določa, da predmet zakonodajnega referenduma med drugim ne more biti zakon, ki odpravlja protiustavnost. icon-expand Novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki po navedbah predlagatelja ugotovljeno protiustavnost odpravlja, je DZ sprejel konec junija. FOTO: Dreamstime Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da je del zakona v delu, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo. Posledično so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki v delu, v katerem so bili sprejeti na tej podlagi. Ustavno sodišče je zato DZ naložilo, da mora neskladje odpraviti v dveh mesecih, česar pa DZ za zdaj še ni storil. Novelo, ki daje večjo vlogo DZ, sprejeli konec junija Novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki po navedbah predlagatelja ugotovljeno protiustavnost odpravlja, je DZ sprejel konec junija. Novela strožje kot doslej omejuje vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika, in pri nadzoru oz. sprejemanju ukrepov daje večjo vlogo DZ. Vložitev sklepa o nedopustnosti referenduma pa je sledila dvema pobudama za razpis referenduma, ki so ju predlagatelji skupaj s potrebnimi podpisi v DZ vložili sredi prejšnjega tedna. PREBERI ŠE Zbiranje podpisov za referendum o noveli Zakona o nalezljivih boleznih Pobudniki referenduma lahko v petnajstih dneh od objave sklepa v uradnem listu zahtevajo, da ustavno sodišče preizkusi ustavnost tega sklepa. Ustavno sodišče o zahtevi odloči v tridesetih dneh.