DZ o aktualnih razmerah, naraščajočih stroških in domnevni kraji otrok

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec bo predsedniku vlade zastavila vprašanje v zvezi s trenutnimi razmerami v zdravstvu, ki se po njeni oceni v času njegovega vodenja države kljub številnim obljubam in napovedani reformi zgolj poslabšujejo.

Vprašanje vodje poslanske skupine NSi Janeza Ciglerja Kralja pa se nanaša na trditve, da so se med leti 1965 in 1991 tudi na območju Slovenije dogajali primeri nezakonitih odvzemov otrok v porodnišnicah. Zanima ga, kaj bo storila vlada, da se tragična zgodba domnevno ukradenih otrok dokončno razišče.

Poslanec NSi Jernej Vrtovec pa v svojem poslanskem vprašanju ocenjuje, da sedanja vlada nima nikakršne vizije razvoja Slovenije ter da ji je "spodletelo na vseh področjih in razmer ne obvladuje več" . Zanima ga, kako bo premier obvladal kritične razmere in preprečili "popolni kaos".

Iz vrst koalicije bo premierju vprašanje zastavila poslanka Levice Nataša Sukič, povezano pa je z ukrepi proti naraščajočim življenjskim stroškom. Zanimal jo bo odziv Slovenije in Evropske unije na nezadovoljstvo z ukrepi, ki so jih za boj z naraščanjem cen življenjskih stroškov sprejele tako države članice kot EU.

Na tokratni seji bodo sicer poslanci med drugim odločali o predlogu prenovljenega energetskega zakona, noveli zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, noveli zakona o maturi, noveli zakona o prekrških, spremembah zakona o agrarnih skupnostih in noveli zakona o trošarinah. Glasovali bodo tudi o spremembah in dopolnitvah poslovnika DZ ter se seznanili s poročilom komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.