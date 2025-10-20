Svetli način
Slovenija

DZ se bo seznanil s Prednikovim odstopom, ki mu bo s tem prenehal mandat

Ljubljana, 20. 10. 2025 06.15 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , K.H.
Poslanci se bodo srečali na rednem oktobrskem plenarnem zasedanju, pri čemer jih najprej čaka seznanitev z odstopom poslanca SD Janija Prednika. Sledila bodo poslanska vprašanja ministrski ekipi Roberta Goloba, predsednik vlade pa bo nanje odgovarjal v sredo.

Jani Prednik
Jani Prednik FOTO: Luka Kotnik

S seznanitvijo DZ bo dosedanjemu vodji poslancev SD Janiju Predniku, ki je odstopno izjavo podal po kazenski ovadbi bivše partnerke zaradi psihičnega in fizičnega nasilja, prenehal mandat poslanca. Zatem bo predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič Državno volilno komisijo (DVK) obvestila o poslančevem odstopu, ta pa, kdo od kandidatov z liste SD ima pravico do poslanskega mandata.

Glede na podatke o rezultatih zadnjih državnozborskih volitev je naslednja v vrsti za poslanski mandat ministrica za pravosodje Andreja Katič, za njo pa strankina občinska svetnica v Velenju Janja Rednjak. Minule dni so v SD navajali, da bodo o kadrovskih odločitvah javnost obvestili, ko "bodo te odločitve sprejete in postopki končani". Stranka bi sicer lahko tako danes sporočila, kdo bo Prednika nasledil v poslanskih klopeh in kdo na čelu poslanske skupine.

Sicer pa bodo poslanci kot običajno na prvi dan redne seje danes zastavljali vprašanja članom vladne ekipe premierja Roberta Goloba. Ta bo medtem nanje odgovarjal v sredo, saj bo danes gostil voditelje držav MED9, do torka pa bo na njegovo povabilo na delovnem obisku francoski predsednik Emmanuel Macron.

Dnevni red seje pa za poslance ta teden napoveduje še obravnavo več zakonskih predlogov, med drugim svežnja za sprejem reforme pravosodja, predlog zakona o državnem skladu za redke bolezni, predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti in predlog zakona o lastniški zadrugi delavcev. Po vetu državnih svetnikov bodo vnovič odločali o noveli zakona o vrtcih, noveli zakona o organiziranosti in delu v policiji, noveli zakona o splošnem upravnem postopku in noveli zakona o gozdovih.

državni zbor jani prednik poslanec odstop
Najboljši dvignejo tudi več kot 200 kilogramov

