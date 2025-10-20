DZ se bo seznanil s Prednikovim odstopom, ki mu bo s tem prenehal mandat

S seznanitvijo DZ bo dosedanjemu vodji poslancev SD Janiju Predniku, ki je odstopno izjavo podal po kazenski ovadbi bivše partnerke zaradi psihičnega in fizičnega nasilja, prenehal mandat poslanca. Zatem bo predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič Državno volilno komisijo (DVK) obvestila o poslančevem odstopu, ta pa, kdo od kandidatov z liste SD ima pravico do poslanskega mandata.

Glede na podatke o rezultatih zadnjih državnozborskih volitev je naslednja v vrsti za poslanski mandat ministrica za pravosodje Andreja Katič, za njo pa strankina občinska svetnica v Velenju Janja Rednjak. Minule dni so v SD navajali, da bodo o kadrovskih odločitvah javnost obvestili, ko "bodo te odločitve sprejete in postopki končani". Stranka bi sicer lahko tako danes sporočila, kdo bo Prednika nasledil v poslanskih klopeh in kdo na čelu poslanske skupine.