DZ se bo seznanil s Šarčevim odstopom, Pahor morda že v pogovore

A je Šarec namesto tega v ponedeljek v DZ poslal svojo odstopno izjavo. Ko se bo DZ z njo seznanil, pa mandat preneha celotni vladi. Ta bo v skladu z ustavo morala opravljati tekoče posle do izvolitve novega predsednika vlade oziroma do imenovanja novih ministrov.

Z odstopom premierja Marjana Šarca se bo DZ danes seznanil v okviru mandatno-volilnih zadev. Odstopno izjavo je še pred Šarčevim odstopom slednjemu posredoval tudi finančni minister Andrej Bertoncelj. Ta bi moral o odstopu obvestiti DZ in v nadaljnjem postopku tudi sporočiti, kdo bo namesto njega opravljal posle ministra za finance.

Po mnenju pravnika Rajka Pirnata je sicer logično, da DZ obravnava stvari po vrstnem redu, kot so bile poslane v DZ. In če se DZ seznani z odstopom predsednika vlade, po njegovem mnenju to zadošča. Nesmiselno je namreč obravnavati odstop finančnega ministra, če odstop predsednika vlade vključuje tudi odstop finančnega ministra.

Morebitna prva posvetovanja predsednika republike Boruta Pahorja o nadaljnjih ravnanjih so v njegovem uradu naznanili v ponedeljek. Vendar pa bodo informacije o tem bržkone znane šele danes.