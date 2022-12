DZ se bo z odstopom Bobnarjeve seznanil v sredo

Sejo bodo tako poslanci v sredo nadaljevali z vprašanji premierju Golobu. Kot je razvidno s spletne strani DZ, se vprašanja predsedniku vlade nanašajo na očitke o vplivanju na delo Policije, njeni politizaciji in na izpolnjevanje predvolilnih obljub o strokovnem kadrovanju.

Robert Golob in Tatjana Bobnar

Na zadnjem plenarnem zasedanju letos bo na poslanskih klopeh tudi več zakonskih predlogov. Med drugim bo DZ po nujnem postopku obravnaval vladni predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki vključuje subvencioniranje visokih cen elektrike in plina, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Poslanci bodo na redni seji ob tem obravnavali še predlog dopolnitve zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ta predvideva izenačitev požara v naravnem okolju z drugimi naravnimi nesrečami, kot so potres, snežni ali zemeljski plaz, udor, poplava in žled.

Med mandatno-volilnimi zadevami, ki bodo na vrsti v četrtek, bo DZ med drugim odločal tudi o viceguvernerju Banke Slovenije. Predsednik republike Borut Pahor je za to funkcijo predlagal profesorja Marka Pahorja, ki ga je minuli teden potrdila mandatno-volilna komisija DZ.

V petek pa bo DZ po nujnem postopku obravnaval predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki vključuje subvencioniranje visokih cen elektrike in plina, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij.