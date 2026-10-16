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DZ se je seznanil z odstopoma Mijiča in Koširjeve

Ljubljana, 16. 10. 2026 12.56 pred 34 minutami 5 min branja 10

Avtor:
STA
Državni zbor

DZ se je seznanil z odstopom poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki so ga k temu v opoziciji pozivali že dlje časa, pretekli konec tedna pa ga je k odstopu pozvala tudi njegova stranka. Prav tako se je DZ seznanil z odstopom državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Tee Košir in z njenim odstopom z mesta poslanke DZ.

DZ se je seznanil tudi s tem, da sta Mijiču prenehali funkciji podpredsednika odborov DZ za zadeve Evropske unije in odbora za okolje in prostor.

Mijič je delavcem in državi dolžan več tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti je ugotovil inšpektorat za delo, podjetje pa se je znašlo tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Mijič pa je zavajal tudi o svoji izobrazbi. Pred spomladanskimi volitvami je namreč za Državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda na fakulteti so pojasnili, da Mijič "ni evidentiran kot diplomant".

Boris Mijič
Boris Mijič
FOTO: Bobo

V opozicijskih strankah so Mijiča zato že dlje časa pozivali k odstopu. Mijič je še prejšnji teden zatrdil, da bo ostal poslanec. Poudaril je, da je od približno 40.000 evrov odprtih obveznosti do države poplačana več kot polovica, dolgove do delavcev pa mu je pomagal delno odplačati predsednik Resnice in DZ Zoran Stevanović. Izvršilni odbor stranke Resnica pa je minuli konec tedna sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijiča izključi iz stranke in pozove k odstopu s poslanske funkcije.

V stranki so to storili po 10. oktobru, ko je od ustanovitvene seje aktualnega sklica DZ preteklo pol leta in tako ob odstopu niso več potrebne nadomestne volitve poslanca. Če bi to storili prej, bi bržkone tvegali izgubo enega od petih poslanskih mandatov.

Mijič je odstopno izjavo podal v ponedeljek. Glede na rezultat marčnih državnozborskih volitev je naslednji kandidat za poslanski mandat Slavko Moharič. Državna volilna komisija bo po seznanitvi z odstopom poslanca kandidata pozvala, da se opredeli, ali sprejema mandat.

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Odstop Koširjeve

DZ se je danes prav tako seznanil z odstopom Tee Košir z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje, funkcija ji je prenehala v četrtek, in z njenim odstopom z mesta poslanke DZ. Košir je bila pred odhodom na ministrstvo poslanka Demokratov, zato ima z današnjim dnem pravico do ponovnega opravljanja funkcije poslanke, a je napovedala, da se v DZ ne bo vrnila.

Košir je v odstopni izjavi, ki je objavljena na spletnih straneh DZ, zapisala, da odstopa s funkcije poslanke in tudi, da se odpoveduje pravici do ponovnega prevzema poslanskega mandata, ki ji je miroval v času opravljanja funkcije v izvršilni oblasti.

Tea Košir
Tea Košir
FOTO: DZ

Navedla je, da se je za odstop odločila iz osebnih razlogov, ob tem se je volivcem zahvalila za podporo na volitvah in strokovnim službam DZ za dosedanje sodelovanje. Iz odstopne izjave na spletni strani je sicer razvidno, da je odstopila že 13. oktobra, ko še ni bila razrešena z mesta državne sekretarke.

Košir je odstopno izjavo z mesta državne sekretarke podala 28. septembra, vlada pa se je z njenim odstopom seznanila ta teden. Razlogov sprva ni želela pojasniti, pozneje pa je omenila pritiske in tudi grožnje, ki jih je bila deležna. V nedeljo je napovedala izstop iz stranke Demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja in vrnitev v poslanske klopi, kjer bi politično pot nadaljevala kot nepovezana poslanka, a je svojo odločitev naposled spremenila. Logar je ob tem zavrnil namigovanja, da bi bila takšna odločitev posledica pritiska oziroma prisile stranke, prav tako naj je ne bi "kupili" z drugim delovnim mestom. Tega bo, kot kaže, namreč dobila na direkciji za infrastrukturo.

Grožnje z zemljiščem na Bledu?

Novinarji oddaje Tarča na RTV Slovenija pa so v četrtek poročali, da naj bi bile grožnje Košir povezane tudi z zemljiščem na Bledu, ki ga je skupaj z možem kupila letos poleti. Košir je v pogovoru za Tarčo potrdila, da so ji grozili, da bo njen nakup zemljišča prikazan tako, da se bo vzbudil sum, da je do denarja prišla na sporen način, ni pa želela razkriti, od kod so prihajale grožnje. Je pa potrdila, da ji je bila v zameno za odstop z mesta poslanke ponujena funkcija na direkciji za infrastrukturo. Kdo ji je ponudil novo zaposlitev, ni želela razkriti.

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Namesto Košir je po njenem junijskem odhodu na ministrstvo za zdravje v DZ prišla Elena Zavadlav Ušaj, ki je postala vodja poslanske skupine Demokratov. DZ se je seznanil, da je z današnjim dnem Zavadlav Ušaj prenehala opravljati funkcijo nadomestne poslanke, kot kaže, se bo na to mesto kmalu vrnila.

Poslanci opozicije so na današnji izredni seji DZ sicer problematizirali dejstvo, da je Košir odstopno izjavo z mesta poslanke podala že 13. oktobra, ko sploh še ni imela pravice do ponovnega opravljanja poslanske funkcije.

"Če je poslanka to naredila brez prisile in prostovoljno, verjamem, da morebitna bodoča poslanka in bivša državna sekretarka ne bo imela nobenih zadržkov, da še enkrat podpiše papir, na katerem je napisan pravilen datum, na katerem je napisan 16. oktober," je poudarila Lucija Tacer Perlin (Svoboda). Zakaj je odstopna izjava datirana že s 13. oktobrom, je zanimalo tudi Asto Vrečko (Levica). Kot je poudarila, je odpoved poslanskemu mandatu nepovratna, zato bi moralo vse zanimati, zakaj je prišlo do zamika in zakaj so stvari datirane drugače.

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KOMENTARJI10

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V.Sam
16. 10. 2026 13.30
A Resnica - Lažnica in Demokrati niso odstopili, saj je že skrajni čas. Za delovno mest T. Košir ni potrebno javnega razpisa, sta se dogovorila Vrtovec in Logar kar pod mizo?
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0 0
Dragica Cegler
16. 10. 2026 13.28
Pajovič 36 sem napisala,, da je Mijic lopov.Kosirjeva pa itak ni za DZ,ker ne zna enega stavka povedati.Kot Mijic.Lahko pa ministri zaposlujejo funkcionarje in Koširjm je zasedla mesto funkcionarja.Kolk jih je pa Golob,pa levica.Celo žena od tistega Vatovca je posla direktorica muzeja,pa nisem slišala,, da bi bilo kaj narobe.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
16. 10. 2026 13.28
Pajovič 36 sem napisala,, da je Mijic lopov.Kosirjeva pa itak ni za DZ,ker ne zna enega stavka povedati.Kot Mijic.Lahko pa ministri zaposlujejo funkcionarje in Koširjem je zasedla mesto funkcionarja.Kolk jih je pa Golob,pa levica.Celo žena od tistega Vatovca je posla direktorica muzeja,pa nisem slišala,, da bi bilo kaj narobe.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
16. 10. 2026 13.28
Pajovič 36 sem napisala,, da je Mijic lopov.Kosirjeva pa itak ni za DZ,ker ne zna enega stavka povedati.Kot Mijic.Lahko pa ministri zaposlujejo funkcionarje in Koširjem je zasedla mesto funkcionarja.Kolk jih je pa Golob,pa levica.Celo žena od tistega Vatovca je postala direktorica muzeja,pa nisem slišala,, da bi bilo kaj narobe.
Odgovori
0 0
Julijann
16. 10. 2026 13.22
Tako, pa opozicija ni dobila dveh poslancev na novo!
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+1
1 0
Dragica Cegler
16. 10. 2026 13.14
Mijic je itak lopov,ko se večina ostalih gradbenikov.Ali ropajo delavce,ali pa stranke.Pa ni važna politična pripadnost.KOširjwva je pa tudi svojega denarja vredna.Ce ji je kdo grozil,se prijavi na policijo.Sevwda ji pa paše služba v ju in se je odpovedala službi poslanke.O ti boga reva.Pa pove naj kdo ji je grozil,ne oa kar nekaj mačka SIcer p take itak ni za poslanko,ker se en stavek težko spravi skupaj.Pa s čim se ke ukvarja da lahko plačam miljon za eno parcelo.A se je malo ustrašila Ne delajte svetnice iz nje.
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+1
1 0
Bbcc12
16. 10. 2026 13.18
Če ona ni svetniva Janša zagotovo ni s 150 aferami pa je pv.
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-1
0 1
Pajo_36
16. 10. 2026 13.19
Točno tako. V letu 2025 so gradbena podjetja povečala profit za 29%. Plače prikazane so minimalne. Ker je vse na roko pol anede? Mijić bi lahko bil povod za reforme zakonodaje, da takle goljuf ne bi imel več vstopa nikamor. Ampak ne. Enim je Snežič car, ker z mercedesom pride na sodišče, gradi vilo, a od države dobi odvetnika. Koširjeva? Ja, kaj je blo, Logar je poklical Vrtovca ane, mislem, kaj je bilo, točno tako. A niso rekl pred volitvami, da je to korupcija?
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-1
0 1
ArkaMast
16. 10. 2026 13.13
Kokotovo nikoli ni bilo strah, da se taki MijiĆi pojavljajo v njihovih vrstah. Bolj jo je strah, da bo nekdo iz protesta poslovnik zabrisal na mizo, ker ga kršijo.
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0 0
Castrum
16. 10. 2026 13.01
Dva manevra se opoziciji nista izšla - Mijič in Košir. Za oba poslanca je opozicija gojila up, da bosta zapustila svoji stranki in postala neodvisna poslanca, katera bi potem opozicija prevzela. No se jim izšlo, zato je nervoza vse večja
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+0
3 3
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