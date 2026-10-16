DZ se je seznanil z odstopoma Mijiča in Koširjeve

DZ se je seznanil tudi s tem, da sta Mijiču prenehali funkciji podpredsednika odborov DZ za zadeve Evropske unije in odbora za okolje in prostor. Mijič je delavcem in državi dolžan več tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti je ugotovil inšpektorat za delo, podjetje pa se je znašlo tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Mijič pa je zavajal tudi o svoji izobrazbi. Pred spomladanskimi volitvami je namreč za Državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda na fakulteti so pojasnili, da Mijič "ni evidentiran kot diplomant".

Boris Mijič FOTO: Bobo

V opozicijskih strankah so Mijiča zato že dlje časa pozivali k odstopu. Mijič je še prejšnji teden zatrdil, da bo ostal poslanec. Poudaril je, da je od približno 40.000 evrov odprtih obveznosti do države poplačana več kot polovica, dolgove do delavcev pa mu je pomagal delno odplačati predsednik Resnice in DZ Zoran Stevanović. Izvršilni odbor stranke Resnica pa je minuli konec tedna sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijiča izključi iz stranke in pozove k odstopu s poslanske funkcije. V stranki so to storili po 10. oktobru, ko je od ustanovitvene seje aktualnega sklica DZ preteklo pol leta in tako ob odstopu niso več potrebne nadomestne volitve poslanca. Če bi to storili prej, bi bržkone tvegali izgubo enega od petih poslanskih mandatov. Mijič je odstopno izjavo podal v ponedeljek. Glede na rezultat marčnih državnozborskih volitev je naslednji kandidat za poslanski mandat Slavko Moharič. Državna volilna komisija bo po seznanitvi z odstopom poslanca kandidata pozvala, da se opredeli, ali sprejema mandat.

Odstop Koširjeve

DZ se je danes prav tako seznanil z odstopom Tee Košir z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje, funkcija ji je prenehala v četrtek, in z njenim odstopom z mesta poslanke DZ. Košir je bila pred odhodom na ministrstvo poslanka Demokratov, zato ima z današnjim dnem pravico do ponovnega opravljanja funkcije poslanke, a je napovedala, da se v DZ ne bo vrnila. Košir je v odstopni izjavi, ki je objavljena na spletnih straneh DZ, zapisala, da odstopa s funkcije poslanke in tudi, da se odpoveduje pravici do ponovnega prevzema poslanskega mandata, ki ji je miroval v času opravljanja funkcije v izvršilni oblasti.

Tea Košir FOTO: DZ

Navedla je, da se je za odstop odločila iz osebnih razlogov, ob tem se je volivcem zahvalila za podporo na volitvah in strokovnim službam DZ za dosedanje sodelovanje. Iz odstopne izjave na spletni strani je sicer razvidno, da je odstopila že 13. oktobra, ko še ni bila razrešena z mesta državne sekretarke. Košir je odstopno izjavo z mesta državne sekretarke podala 28. septembra, vlada pa se je z njenim odstopom seznanila ta teden. Razlogov sprva ni želela pojasniti, pozneje pa je omenila pritiske in tudi grožnje, ki jih je bila deležna. V nedeljo je napovedala izstop iz stranke Demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja in vrnitev v poslanske klopi, kjer bi politično pot nadaljevala kot nepovezana poslanka, a je svojo odločitev naposled spremenila. Logar je ob tem zavrnil namigovanja, da bi bila takšna odločitev posledica pritiska oziroma prisile stranke, prav tako naj je ne bi "kupili" z drugim delovnim mestom. Tega bo, kot kaže, namreč dobila na direkciji za infrastrukturo.

Grožnje z zemljiščem na Bledu?

Novinarji oddaje Tarča na RTV Slovenija pa so v četrtek poročali, da naj bi bile grožnje Košir povezane tudi z zemljiščem na Bledu, ki ga je skupaj z možem kupila letos poleti. Košir je v pogovoru za Tarčo potrdila, da so ji grozili, da bo njen nakup zemljišča prikazan tako, da se bo vzbudil sum, da je do denarja prišla na sporen način, ni pa želela razkriti, od kod so prihajale grožnje. Je pa potrdila, da ji je bila v zameno za odstop z mesta poslanke ponujena funkcija na direkciji za infrastrukturo. Kdo ji je ponudil novo zaposlitev, ni želela razkriti.