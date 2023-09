DZ se je seznanil z odstopoma poslancev Zavca in Marzidovška

Poslanca sta svojo odločitev o odstopu javnosti sporočila v četrtek. Kot sta pojasnila, Zavec odhaja iz zdravstvenih razlogov, Marzidovšek pa zaradi novega kariernega izziva, svoje poslanstvo bo nadaljeval na področju umetne inteligence. Oba sta v izjavi za javnost zanikala, da odstopata, ker se ne bi našla v funkciji poslanca.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pa je ob tem dejal, da čeprav v javnosti nista bila najbolj vidna, sta bila v poslanski skupini izjemna dodana vrednost. Poudaril je, da poslanska skupina ostaja polnoštevilna in da so vsi skupaj zavezani istim programskim ciljem in volivcem.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič bo, kot je napovedala na današnji seji DZ, o odstopih obvestila Državno volilno komisijo in jo zaprosila, da DZ sporoči, kateri kandidat bo postal poslanec za preostanek mandatne dobe. Nato bo stekel postopek v DZ.

Marzidovška bi lahko glede na volilne izide na lanskih parlamentarnih volitvah v poslanskih klopeh nasledil nekdanji poslanec Jurij Lep, Zavca pa vodja kabineta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Süč.