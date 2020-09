DZ še skozi zadnji proračunski dokument, glasovanje v kratkem

Spremembe odloka o najvišji dovoljeni porabi javnih blagajn je vlada posredovala v obravnavo in potrditev v DZ skupaj s predlogoma rebalansa državnega proračuna in novele zakona o njegovem izvrševanju, ki so ju poslanci obravnavali v torek.

Tako veliko povečanje porabe, do katerega prihaja zaradi financiranja ukrepov za blažitev posledic epidemije, bodo omogočile spremembe odloka, s katerim se običajno za tri leta naprej začrta najvišjo dovoljeno porabo tako državnega proračuna kot tudi preostalih javnih blagajn in javnih financ v celoti.

Letos je DZ zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi epidemije covida-19, odlok spremenil že maja, ko je omogočil povečanje izdatkov tako države kot celote kot tudi državnega proračuna, občinskih proračunov in pokojninske blagajne.

Z danes obravnavanimi spremembami se bo dovoljena poraba še zvišala: celotnih javnih financ na 24,6 milijarde evrov, državnega proračuna pa na omenjenih 13,4 milijarde evrov.

Poleg tega se za 50 milijonov evrov na 3,4 milijarde evrov povečuje najvišji obseg izdatkov zdravstvene blagajne."Število novih okuženih narašča in nekateri že pričakujejo drugi val epidemije, zato je potreben odločen odziv za ublažitev posledic in spodbuditev okrevanja," je predlagane spremembe odloka pojasnil finančni minister Andrej Šircelj.

Da bodo odlok podprli, so tako kot pri obravnavi preostalih proračunskih dokumentov napovedali poslanci koalicije, proti pa bodo glasovali v LMŠ, SD, Levici in SAB. "Pod prvo Janševo vlado so se prekomerno zadolževala podjetja, pod tretjo Janševo vlado pa se bo prekomerno zadolževala država. In to bomo prekomerno spet odplačevali državljani in državljanke," je nasprotoval Jože Lenart(LMŠ).