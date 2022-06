DZ soglasno razrešil ustavnega sodnika Marijana Pavčnika

Predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto je namreč Pahorja obvestil, da je ustavni sodnik Pavčnik na 4. upravni seji ustavnega sodišča, 16. maja, podal odstop oziroma zahtevo po predčasni razrešitvi s funkcije ustavnega sodnika, s predlogom, da bi delo ustavnega sodnika opravljal do 31. decembra, so konec maja v sporočilu za javnost zapisali v predsednikovem uradu.

Ko bo predsednik republike uradno prejel sklep DZ o razrešitvi ustavnega sodnika Pavčnika, bo podpisal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk in kandidatov za sodnika ustavnega sodišča. Predsednik republike bo postopek izbire kandidatov vodil v času in na način, da bi DZ o novem sodniku ali sodnici ustavnega sodišča odločil pred koncem leta 2022, so še sporočili iz urada predsednika republike.