V DZ sprejeli deklaracijo o vzponu skrajne desnice v Evropi

Deklaracijo z naslovom Nikoli več je v DZ predložila skupina poslancev s prvopodpisano predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič . Ta je v sredini razpravi dejala, da besedilo deklaracije ob vzponu skrajne desnice v Evropi pošilja sporočilo tako slovenskim državljanom kot Evropi, da v Sloveniji ne želimo, da bi naša država sledila temu evropskemu trendu.

Na glasovanju je bilo navzočih 62 poslancev. Med njimi ni bilo poslancev iz vrst opozicijske SDS, ki niso sodelovali niti v sredini razpravi o deklaraciji.

Deklaracija je sestavljena iz več kot 35 točk, med drugim vsebuje tudi nabor ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti na ravni Slovenije in EU. V deklaraciji je po besedah Klakočar Zupančič izpostavljena tudi skrb, ker nekatere konservativne in desnosredinske stranke vse bolj prevzemajo skrajno desna stališča in retoriko ekstremističnih strank.

V sklepnem delu pa deklaracija poziva predstavnike vseh strank, naj se poenoteno odzivajo na pojav in širjenje skrajno desnih ideologij po Evropi ter da v skrajno desnih strankah oziroma organizacijah ne iščejo zaveznikov.

V poslanskih skupinah Svobode in SD so v sredini razpravi napovedali podporo deklaraciji, NSi in nepovezani poslanci so bili do nje kritični, češ da ustvarja delitve. Kritični so bili tudi v poslanski skupini Levice, v kateri menijo, da deklaracija zamolči odgovornost evropskih voditeljev in evropskih elit za težave.