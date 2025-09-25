Svetli način
Slovenija

V DZ sprejeli deklaracijo o vzponu skrajne desnice v Evropi

Ljubljana, 25. 09. 2025 12.38 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , L.M.
Državni zbor je s 45 glasovi za in sedmimi proti sprejel deklaracijo o vzponu skrajne desnice v Evropi, ki kot nevarnega izpostavlja trend krepitve skrajno desnih strank in skupin ter predlaga ukrepe za zajezitev širjenja tovrstnih idej.

Na glasovanju je bilo navzočih 62 poslancev. Med njimi ni bilo poslancev iz vrst opozicijske SDS, ki niso sodelovali niti v sredini razpravi o deklaraciji. 

Deklaracijo z naslovom Nikoli več je v DZ predložila skupina poslancev s prvopodpisano predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Ta je v sredini razpravi dejala, da besedilo deklaracije ob vzponu skrajne desnice v Evropi pošilja sporočilo tako slovenskim državljanom kot Evropi, da v Sloveniji ne želimo, da bi naša država sledila temu evropskemu trendu.

Državni zbor
Državni zbor FOTO: Bobo

Deklaracija je sestavljena iz več kot 35 točk, med drugim vsebuje tudi nabor ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti na ravni Slovenije in EU. V deklaraciji je po besedah Klakočar Zupančič izpostavljena tudi skrb, ker nekatere konservativne in desnosredinske stranke vse bolj prevzemajo skrajno desna stališča in retoriko ekstremističnih strank.

V sklepnem delu pa deklaracija poziva predstavnike vseh strank, naj se poenoteno odzivajo na pojav in širjenje skrajno desnih ideologij po Evropi ter da v skrajno desnih strankah oziroma organizacijah ne iščejo zaveznikov.

V poslanskih skupinah Svobode in SD so v sredini razpravi napovedali podporo deklaraciji, NSi in nepovezani poslanci so bili do nje kritični, češ da ustvarja delitve. Kritični so bili tudi v poslanski skupini Levice, v kateri menijo, da deklaracija zamolči odgovornost evropskih voditeljev in evropskih elit za težave.

skrajna desnica Evropa deklaracija državni zbor
KOMENTARJI (50)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
25. 09. 2025 14.22
To je le domača predelava bruseljskih ukazov.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
25. 09. 2025 14.21
Le vlda na mlin EU globalistov.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
25. 09. 2025 14.22
Le voda...
ODGOVORI
0 0
Davidoff297
25. 09. 2025 14.21
+1
Uzakonitev diktature. Samo to bom zapisal...
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
25. 09. 2025 14.21
+1
Dobro da skrajne desnice ni veliko, je desnica le. Kaj pa ukrepi zoper skrajno levico?
ODGOVORI
1 0
natas999
25. 09. 2025 14.15
+2
a teli ostržki nimajo drugega dela
ODGOVORI
2 0
M E G A
25. 09. 2025 14.10
+1
opaaa tole pa ni demokratično preveč......no ja tud Anflija je tako probala pa so skoraj zažgali London..... zavedajte se da na levi ni borcev so samo mavrični fantki ter mavrične pupe...to pa se ne bo borilo nikdar..aja pa tist 3 star vammpast strici iz juge na spodbujevalnikih še ostanejo
ODGOVORI
1 0
Materhorn
25. 09. 2025 14.05
+4
Evo, pa smo spet tam... Levičarji zatirajo drugače misleče
ODGOVORI
5 1
Nightingale
25. 09. 2025 14.04
+0
Deklaracija proti skrajni desnici je predvsem politični signal brez praktične teže. Vlada si z njo kupuje moralno pozicijo, a ne rešuje dejanskih razlogov, zakaj skrajna desnica raste (nezaupanje, socialna negotovost, migracije). Tveganje je, da se deklaracija spremeni v orodje cenzure in samopotrditev oblasti, medtem ko problemi ostajajo. Izkušnji iz EU kažeta, da moralno obsojanje ne deluje – Nemčija, Francija, Nizozemska so kljub “antifašističnim frontam” videle rast skrajne desnice. Edino, kar jo lahko dolgoročno oslabi, so konkretne rešitve socialnih in varnostnih vprašanj, ne deklaracije...
ODGOVORI
1 1
medekmali medekmali
25. 09. 2025 14.02
+5
levica in gibanje svoboda kmalu zgidovina boste.
ODGOVORI
6 1
Watchy
25. 09. 2025 13.59
+1
Brez veze...Kmalu bomo vsi pod rusi glede na to kako je eu vojaško založena in je predsednik amerike trump. Potlej se bomo streljali po lokalih koker v belorusiji. Mene če be kdo pipnil ga bo kosovska mafija v prah spremnila ker imam dogovor pri Edi Rama da mi krije leđa.
ODGOVORI
2 1
Watchy
25. 09. 2025 13.59
+2
Brez veze...Kmalu bomo vsi pod rusi glede na to kako je eu vojaško založena in je predsednik amerike trump. Potlej se bomo streljali po lokalih koker v belorusiji. Mene če be kdo pipnil ga bo kosovska mafija v prah spremnila ker imam dogovor pri Edi Rama da mi krije leđa.
ODGOVORI
2 0
Magadaskar
25. 09. 2025 13.57
+5
Super, zdaj pa še v obratni smeri.
ODGOVORI
6 1
Maresan
25. 09. 2025 13.54
+7
samo poglejte proteste v Milanu za Palestino, so uničili pol mesta za mir v Palestini, ampak ostalih vojn ki potekajo se nič ne omenja ker niso IN
ODGOVORI
8 1
Slovenec007
25. 09. 2025 13.53
+9
Lahko vi sprejemate kakšne koli deklaracije pa vam ne bo nič pomagalo, ko bo ljudem enkrat prekipelo zaradi teh uvoženih "inžinirjov in dohtorjev" ki delajo samo zdraho in cuzajo proračun (vrjemite mi je že zelo blizu, samo še ekonomija malo zaškipa in smo tam) bodo takšni ukrepi samo še dodatna žerjavica na ogenj. Sploh pa kje je svoboda govora in političnega izražanja....tašne ukrepe uvajajo diktatorske države, ki želijo zatret svojo opozicijo.
ODGOVORI
9 0
Noleani
25. 09. 2025 13.53
To je tako...
ODGOVORI
0 0
Noleani
25. 09. 2025 13.52
+6
Kdaj he nekaj skrajna desnica? Ko jo zato označijo levi politiki...v tem primeru skrajna levica. To je dlako ko kot je jj hotel prepovedati stranko levica, sedaj v enaki maniri želi onemogočiti svoje politične nasprotnike levica. Jaz razlike ne vidim.
ODGOVORI
6 0
Magadaskar
25. 09. 2025 14.01
+2
Je razlika v tem, da statut levice ni bil v skladu z ustavo. Zdaj mi pa razloži, kako lahko deluje stranka, ki je v nasprotju z ustavo?
ODGOVORI
2 0
Andrej Lon?ar3
25. 09. 2025 13.51
+7
Vse kar ni z njimi in po njihovo je skrajno nevarno...kaj pa če so zares nevarni oni ?
ODGOVORI
7 0
Bolfenk2
25. 09. 2025 13.49
+3
Nisem vedel da sem "skrajni desničar", če ne želim vojne z Rusijo, če nočem vojaško podpirati nacističnega režima v Kijevu, če hočem da vojska varuje naše meje pred nevarnimi migranti. Še 40 let nazaj bi mi rekli, da sem zaradi teh prepričanj komunist.
ODGOVORI
5 2
Maresan
25. 09. 2025 13.51
+5
enostavno če nisi istega mišljenja kot oni si skrajnež
ODGOVORI
5 0
Maresan
25. 09. 2025 13.49
+8
zdej če si hetero moški bele polti si že skrajno desni, če pa si prepričanja da sta samo dva spola pa si n....t
ODGOVORI
8 0
BUONcaffee
25. 09. 2025 13.47
+9
Skrajna desnica danes ni to kar je bils 80 in več let nazaj. Italijanska vlada je skrajno desna, povsem demojratična v duhu skupne EU. Mislim, da naši nekateri politiki niso v realnem času. Mogoce niti ne vedo da smo v EU.
ODGOVORI
9 0
