Po novem predlogu 200 milijonov evrov za primarno raven

Naložbe v slovenski zdravstveni sistem z dotrajano infrastrukturo in opremo ter kadrovskimi težavami so nujne.

Zakon, ki ga je v parlamentarni postopek vložila vlada in je težak okoli dve milijardi evrov, med drugim predvideva naložbe v univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor, splošnih in specialnih bolnišnicah, psihiatričnih bolnišnicah, porodnišnicah, fakultetah za študij medicine in dentalne medicine ter znanstveno-izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah na področju zdravstva.

DZ je prvo obravnavo predloga zakona opravil že na julijski seji, na kateri so poslanci s 63 glasovi za ocenili, da je zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v zdravstvo, ki za prihodnjih deset let predvideva za skoraj dve milijardi evrov vlaganj v slovensko zdravstvo, primeren za nadaljnjo obravnavo.

Na matičnem odboru za zdravstvo minuli petek so sprejeli dopolnilo koalicijskih poslancev, da namesto 50 milijonov evrov za zdravstveno dejavnost na primarni ravni v naslednjih letih nameni 150 milijonov, danes pa so poslanci prikimali še dopolnilu LMŠ, SD, Levice, SAB in poslanske skupine nepovezanih poslancev in sredstva za to področje dvignili še za 50 milijonov evrov.

V poslanski razpravi na današnji nujni seji je bilo sicer slišati strinjanje, da so naložbe v slovenski zdravstveni sistem z dotrajano infrastrukturo in opremo ter kadrovskimi težavami nujne. Medtem ko so poslanci koalicijskih strank poudarjali pomembnost zakonske podlage za sistemsko financiranje zdravstva, so se v opozicijskih vrstah spraševali, kje in kako bodo v prihodnosti zagotovili tako visoka sredstva.