DZ sprejel interventni zakon o odvozu odpadne embalaže in sveč

Pri ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami je postopek podoben, le da bo ogled inšpekcije izveden na podlagi obvestila izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča, ki bosta ugotovila, da količina skladiščenih odpadnih nagrobnih sveč na njunih lokacijah presega zmogljivosti. Stroški prevzema in obdelave odpadnih nagrobnih sveč ne smejo presegati 200 evrov na tono.

Ministrstvo za okolje bo izbralo osebo, ki bo v imenu države prevzela in obdelala odpadke. DZ sicer ni podprl dopolnila SDS, skladno s katerim bi morala to nalogo izbrana oseba izvesti v 30 dneh.

V skladu z zakonom bo ministrstvo tudi spremenilo okoljevarstvena dovoljenja, izdana družbam za ravnanje z odpadno embalažo, tako da bodo morale te zagotavljati ravnanje z vso odpadno embalažo na območju države.

Zakon se bo po potrditvi amandmaja koalicijskih poslanskih skupin uporabljal do 31. decembra 2019. To pomeni, da ima ministrstvo za okolje in prostor leto dni časa, da sistem ravnanja z odpadki v celoti prenovi in uredi v zakonu o varstvu okolja.