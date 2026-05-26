DZ sprejel novelo zakona o parlamentarni preiskavi

Novelo zakona o parlamentarni preiskavi so pripravili v SDS in trojčku NSi, SLS in Fokus. Novela omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Presojo skladnosti z ustavo in zakonom lahko v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču po novem zahtevata le Sodni svet ali generalni državni tožilec.

Predlagatelji menijo, da je ureditev, sprejeta v prejšnjem sklicu DZ na predlog tedanje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, po svoji zasnovi prekomerno in nesorazmerno posegala v učinkovitost parlamentarne preiskave kot ustavnega instituta. Po mnenju predlagateljev je takšna ureditev vodila v dolgotrajne proceduralne zaplete in v blokade začetka parlamentarne preiskave.

Danes sprejeta novela uvaja tudi sodno varstvo v postopku parlamentarne preiskave z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Preiskovanec lahko zaradi kršitev človekovih pravic vloži tožbo v upravnem sporu v osmih dneh od vročitve končnega poročila preiskovalne komisije DZ.

DZ tudi ne more odrediti preiskave o isti stvari, o kateri je že sprejel končno poročilo. Novela po besedah predlagateljev tudi jasno določa primere, ko poslanec ne sme sodelovati v preiskovalni komisiji DZ.