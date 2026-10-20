DZ sprejel spremembe pravil: kako bo z alkoholom in avtomatizacijo?

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin je v današnji dopolnilni obrazložitvi predlagatelja dejal, da so spremembe nujni ukrep, s katerimi odpravljajo neskladnosti, ki jih je ustavno sodišče ugotovilo v zvezi s preverjanjem alkoholiziranosti v prometu. Sodišče je namreč oktobra 2025 presodilo, da indikator alkohola ni merilna naprava in zanj niso predpisane tehnične zahteve, ki bi zagotavljale meroslovno zanesljivost meritev. Indikator bodo tako po novem uporabljali le kot preliminarni test za ugotavljanje alkohola, na podlagi katerega bodo voznika napotili na preizkus z etilometrom ali na strokovni pregled.

Preizkus alkoholiziranosti FOTO: Bobo

Poleg tega novela določa pogoje za izpuščanje krmila pri vožnji avtomatiziranih vozil. To bo med drugim mogoče pri vozilih z aktiviranim odobrenim sistemom za avtomatizirano vožnjo prve, druge ali tretje stopnje po mednarodnem standardu SAE J3016. Jaklin je pri tem poudaril, da ne gre za nepremišljeno uvedbo. Sistemi, za katere velja izjema, so bili namreč že preverjeni. "Voznik mora ves čas spremljati prometne razmere in biti pripravljen, da nemudoma prevzame upravljanje vozila," je še dejal. Poleg tega novela razširja možnost vzporedne vožnje kolesarjev na javni cesti tudi za imetnike licenc Triatlonske zveze Slovenije ter ustreznih mednarodnih kolesarskih ali triatlonskih organizacij. Doslej je to po besedah Jaklina veljalo le za člane Kolesarske zveze Slovenije. Proti spremembam so glasovali le v Levici, vzdržali so se v Svobodi, v ostalih poslanskih skupinah pa so glasovali za novelo. V največji koalicijski stranki SDS so poudarili, da je novela predvsem odziv na odločbo ustavnega sodišča, ki je ugotovilo protiustavnost dosedanjega dokazovanja alkoholiziranosti. Poslanec SDS Bojan Podkrajšek je še dejal, da so spremembe povezane tudi z razvojem avtomatizirane vožnje. Poslanec Martin Mikolič iz NSi, SLS in Fokus je povedal, da gre za predlog, ki je usmerjen v večjo varnost v cestnem prometu, pri tem pa sledi odločitvi ustavnega sodišča. Poudaril je, da je vožnja pod vplivom alkohola eden ključnih dejavnikov prometnih nesreč, zato mora biti dokazovanje natančno, zanesljivo in ustavno skladno. V zvezi z atomatizirano vožnjo pa je Mikolič dejal, da mora voznik policistu omogočiti preveritev, ali je bil sistem avtomatizirane vožnje dejansko aktiviran. "To je pomemben varovalni mehanizem, ki preprečuje zlorabo in omogoča objektivno ugotavljanje dejanskega stanja," je dejal.

Takšen prizor ni dovoljen. Novela določa pogoje za izpuščanje krmila pri vožnji avtomatiziranih vozil. FOTO: Shutterstock