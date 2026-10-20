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DZ sprejel spremembe pravil: kako bo z alkoholom in avtomatizacijo?

Ljubljana, 20. 10. 2026 12.55 pred 2 urama 3 min branja 1

Avtor:
STA K.H.
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DZ je z 49 glasovi za in tremi proti po nujnem postopku sprejel novelo zakona o pravilih cestnega prometa. Z novelo spreminjajo uporabo indikatorja alkohola za preverjanje alkoholiziranosti v prometu, s čimer sledijo odločitvi ustavnega sodišča. Poleg tega urejajo vožnjo brez držanja krmila v primeru sistemov za avtomatizirano vožnjo.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin je v današnji dopolnilni obrazložitvi predlagatelja dejal, da so spremembe nujni ukrep, s katerimi odpravljajo neskladnosti, ki jih je ustavno sodišče ugotovilo v zvezi s preverjanjem alkoholiziranosti v prometu.

Sodišče je namreč oktobra 2025 presodilo, da indikator alkohola ni merilna naprava in zanj niso predpisane tehnične zahteve, ki bi zagotavljale meroslovno zanesljivost meritev. Indikator bodo tako po novem uporabljali le kot preliminarni test za ugotavljanje alkohola, na podlagi katerega bodo voznika napotili na preizkus z etilometrom ali na strokovni pregled.

Preizkus alkoholiziranosti
Preizkus alkoholiziranosti
FOTO: Bobo

Poleg tega novela določa pogoje za izpuščanje krmila pri vožnji avtomatiziranih vozil. To bo med drugim mogoče pri vozilih z aktiviranim odobrenim sistemom za avtomatizirano vožnjo prve, druge ali tretje stopnje po mednarodnem standardu SAE J3016.

Jaklin je pri tem poudaril, da ne gre za nepremišljeno uvedbo. Sistemi, za katere velja izjema, so bili namreč že preverjeni. "Voznik mora ves čas spremljati prometne razmere in biti pripravljen, da nemudoma prevzame upravljanje vozila," je še dejal.

Poleg tega novela razširja možnost vzporedne vožnje kolesarjev na javni cesti tudi za imetnike licenc Triatlonske zveze Slovenije ter ustreznih mednarodnih kolesarskih ali triatlonskih organizacij. Doslej je to po besedah Jaklina veljalo le za člane Kolesarske zveze Slovenije.

Proti spremembam so glasovali le v Levici, vzdržali so se v Svobodi, v ostalih poslanskih skupinah pa so glasovali za novelo.

V največji koalicijski stranki SDS so poudarili, da je novela predvsem odziv na odločbo ustavnega sodišča, ki je ugotovilo protiustavnost dosedanjega dokazovanja alkoholiziranosti. Poslanec SDS Bojan Podkrajšek je še dejal, da so spremembe povezane tudi z razvojem avtomatizirane vožnje.

Poslanec Martin Mikolič iz NSi, SLS in Fokus je povedal, da gre za predlog, ki je usmerjen v večjo varnost v cestnem prometu, pri tem pa sledi odločitvi ustavnega sodišča. Poudaril je, da je vožnja pod vplivom alkohola eden ključnih dejavnikov prometnih nesreč, zato mora biti dokazovanje natančno, zanesljivo in ustavno skladno.

V zvezi z atomatizirano vožnjo pa je Mikolič dejal, da mora voznik policistu omogočiti preveritev, ali je bil sistem avtomatizirane vožnje dejansko aktiviran. "To je pomemben varovalni mehanizem, ki preprečuje zlorabo in omogoča objektivno ugotavljanje dejanskega stanja," je dejal.

Takšen prizor ni dovoljen. Novela določa pogoje za izpuščanje krmila pri vožnji avtomatiziranih vozil.
Takšen prizor ni dovoljen. Novela določa pogoje za izpuščanje krmila pri vožnji avtomatiziranih vozil.
FOTO: Shutterstock

Tudi Robert Potnik iz Demokratov je poudaril, da vožnja pod vplivom alkohola ogroža življenja. Spremembe pa po njegovih besedah prinašajo bolj zanesljiv postopek za ugotavljanje alkoholiziranosti. Poleg tega se mu zdi pravilno razširiti izjemo za vzporedno vožnjo na triatlonce.

Poslanec SD Damijan Bezjak Zrim se je zavzel za promet, v katerem tehnološki razvoj in športne dejavnosti ne zmanjšujejo varnosti, vožnja pod vplivom alkohola pa je dosledno preprečena.

Je pa poudaril, da mora imeti policija na voljo dovolj etilometrov, ustrezno usposobljene policiste in jasen protokol za primere, ko je potreben prevoz na nadaljnji preizkus. V zvezi z avtomatizirano vožnjo pa v SD med drugim menijo, da tehnološki napredek ne sme voditi v nejasno ali nesorazmerno poseganje v zasebnost.

Poslanec Teodor Uranič iz Svobode je dejal, da spoštujejo odločitve ustavnega sodišča in pričakujejo, da bodo vse rešitve v noveli zakona uresničile zastavljene cilje. "Ob tem se nadejamo, da nobena od sprememb ne bo poslabšala varnosti udeležencev v cestnem prometu," je še povedal.

V Levici so glasovali proti, saj se ne strinjajo s sprejemanjem sprememb po nujnem postopku. Kot je pojasnil poslanec Vladimir Šega, ni nobenega razloga za sprejemanje sprememb na področju avtomatizirane vožnje brez dodatnih preverjanj tehnologije. Poleg tega je poudaril, da nobena naprava ni zanesljiva, nov način preverjanja alkoholiziranosti pa bo dodatno obremenil policiste.

DZ je danes sprejel tudi dopolnilo SDS, NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov, s katerim so določili, da lahko voznik med drugim spusti krmilo, ko je aktiviran homologiran oziroma posamično odobren sistem.

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ArkaMast
20. 10. 2026 13.10
nakoktan v avto
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