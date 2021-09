DZ sprejel novelo zakona o zaščiti živali

Kot je v torek dejal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek, so pri pripravi rešitev upoštevali tudi mnenje večine v DZ in različnih nevladnih organizacij. Čisto pri vseh zadevah se jim ni uspelo uskladiti, a po ministrovi oceni vendarle stremijo k zaščiti in dobrobiti domačih živali.

Novela natančneje določa sledljivost izvora psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi. Tako bo obvezno označevanje že v leglu, in sicer do osmega tedna starosti psa. Pri oglaševanju psov bo treba navesti podatke o čipu psa, če je ta mlajši od osmih tednov in še ni označen, pa o čipu njegove matere.

Novela predvideva tudi prostovoljno označevanje mačk za dokazovanje lastništva ter omogoča nekatere dodatne akcije lokalnih skupnosti za širjenje sterilizacije in kastracije, torej za zmanjševanje števila zapuščenih mačk v posameznih lokalnih okoljih, je v torek povzel minister.