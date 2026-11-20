Vlada je ocenila, da dopolnitve krepijo načelo zakonitosti delovanja javne oblasti, institucionalno nevtralnost državnih organov in zaupanje državljanov v nepristransko in zakonito delovanje javnih institucij. Dopolnitve po mnenju vlade zasledujejo legitimen cilj, da se na objektih javne oblasti uporabljajo le simboli, znamenja, napisi, transparenti in druge javno vidne oznake, za katere obstaja ustrezna pravna podlaga.

Vlada še posebej poudarja, da dopolnitve ne omejujejo ustavno zagotovljene svobode izražanja posameznikov, društev, političnih strank, verskih skupnosti ali drugih organizacij, saj urejajo izključno uporabo objektov oblasti in ravnanje institucij, ki opravljajo javne naloge.

Predstavitev stališč poslanskih skupin o predlogu je bila v okviru splošne razprave 23. septembra. V Svobodi, SD in Levici so se izrekli proti predlagani ureditvi. V Levici in Svobodi so koaliciji očitali, da se ukvarja s kulturnim bojem, simbolnimi spori in političnim revanšizmom, namesto da bi reševala aktualne izzive. V SD pa so ocenili, da predlagane rešitve neupravičeno posegajo v avtonomijo javnih institucij in segajo precej dlje od zagotavljanja politične nevtralnosti, ki so si jo predlagatelji postavili za cilj.

V SDS in trojčku NSi, SLS in Fokus, ki so še predstavili svoje stališče, pa so predlog podprli. Poudarjali so, da rešitve ne omejujejo ustavno zagotovljene svobode izražanja, saj urejajo izključno uporabo objektov oblasti.