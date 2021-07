DZ sprejel vladno novelo zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah

Novela se na podlagi direktive posveča tudi prepovedi spodbujanja nasilja ali sovraštva in javnega ščuvanja k storitvi terorističnega kaznivega dejanja, zaščiti otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah, dostopnosti teh storitev za invalide, avdiovizualno-komercialnemu sporočanju, spodbujanju evropskih del in storitvam platform za izmenjavo videov, je dodala Fridl Jarčeva.

Vladna novela je naletela na podporo koalicijskih poslancev, podporo so ji napovedali tudi v DeSUS, kritične ocene pa je bilo slišati iz LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP. Po njihovi oceni je v noveli veliko nedoslednosti, niso v celoti upoštevane pripombe parlamentarne zakonodajno-pravne službe in ni jasne razmejitve med pristojnostmi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve in ministrstva.

Še posebej pa so bili v delu opozicije kritični do dodatne obremenitve domačih ponudnikov televizijskih programov in VOD-storitev (video on demand). Po njihovih navedbah novela ne sledi določbam direktive, ki so namenjene odpravi neenakopravnega položaja domačih in tujih ponudnikov, državam članicam Evropske unije pa omogočajo, da tudi tujim ponudnikom, kot sta npr. Netflix ali HBO, naložijo, naj del prihodkov, ustvarjenih v državah, kjer ponujajo vsebine in v katerih nimajo sedeža, vrnejo na te trge in s tem podprejo domačo produkcijo.