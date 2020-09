Poslanci bodo znova razpravljali o nedeljskem zaprtju trgovin

DZ bo danes opravil tretje branje predloga novele zakona o trgovini, ki prinaša zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih. Potem ko so poslanci pred počitnicami soglašali, da so lahko ob nedeljah odprte tudi tiste prodajalne samostojnih podjetnikov ali pravnih oseb, v katerih delajo sami ob pomoči dijakov, študentov in upokojencev, zdaj poskušajo predlagatelji, poslanci Levice, v zakonsko besedilo vrniti določbo, da je delo ob nedeljah dovoljeno le nosilcem trgovinske dejavnosti oz. prokuristom. V SMC pa so vložili dopolnilo, da so lahko trgovine ob nedeljah brez omejitev odprte do največ deset nedelj na leto.

V kakšni obliki bo zakon sprejet, bo znano v torek.