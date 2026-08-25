DZ v razpis treh posvetovalnih referendumov

Predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom, o ukinitvi rtv-prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica, so v torek že obravnavali pristojni matični odbori in jim prižgali zeleno luč.

O vseh treh referendumskih vprašanjih se bodo, kot kaže, volivci izrekali 11. oktobra, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Za tak datum so se zavzeli predlagatelji, opozicija pa jim očita preusmerjanje pozornosti, razlog za referendume pa pripisuje poskusu mobilizacije desnega volilnega telesa.

V koaliciji medtem vztrajajo, da želijo volivce povprašati po mnenju o nekaterih ključnih družbenih temah. Zadostno število glasov za razpis referenduma sicer glede na število poslanskih glasov strank predlagateljic ni pod vprašajem.

A tudi v opoziciji še niso povsem dvignili rok, že v ponedeljek je bilo slišati ocene, da bi se moralo o predvidenih posvetovalnih referendumih, zlasti glede volilne pravice tujcev, izreči tudi ustavno sodišče. Tako ne izključujejo možnosti ustavne presoje, končno odločitev o tem bi lahko sporočili že danes.

Referendumska zakonodaja namreč določa, da lahko DZ posvetovalni referendum razpiše, preden dokončno odloči o posameznem vprašanju. DZ pa je v začetku mandata že potrdil spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki predvidevajo odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem. Zakon sicer še ni stopil v veljavo, septembra bo steklo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma.