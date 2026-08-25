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Slovenija

DZ v razpis treh posvetovalnih referendumov

Ljubljana, 25. 08. 2026 08.29 pred 10 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Referendum v Ljubljani

Po poletnem premoru bodo poslanci prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi rtv-prispevka in o volilni pravici tujcev. S potrditvijo odlokov bo DZ določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje.

Predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom, o ukinitvi rtv-prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica, so v torek že obravnavali pristojni matični odbori in jim prižgali zeleno luč.

O vseh treh referendumskih vprašanjih se bodo, kot kaže, volivci izrekali 11. oktobra, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Za tak datum so se zavzeli predlagatelji, opozicija pa jim očita preusmerjanje pozornosti, razlog za referendume pa pripisuje poskusu mobilizacije desnega volilnega telesa.

V koaliciji medtem vztrajajo, da želijo volivce povprašati po mnenju o nekaterih ključnih družbenih temah. Zadostno število glasov za razpis referenduma sicer glede na število poslanskih glasov strank predlagateljic ni pod vprašajem.

A tudi v opoziciji še niso povsem dvignili rok, že v ponedeljek je bilo slišati ocene, da bi se moralo o predvidenih posvetovalnih referendumih, zlasti glede volilne pravice tujcev, izreči tudi ustavno sodišče. Tako ne izključujejo možnosti ustavne presoje, končno odločitev o tem bi lahko sporočili že danes.

Referendumska zakonodaja namreč določa, da lahko DZ posvetovalni referendum razpiše, preden dokončno odloči o posameznem vprašanju. DZ pa je v začetku mandata že potrdil spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki predvidevajo odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem. Zakon sicer še ni stopil v veljavo, septembra bo steklo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma.

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Arlo
25. 08. 2026 08.50
Kaj težite narodu s temi referendumi?
Odgovori
0 0
Arlo
25. 08. 2026 08.50
Ste v opoziciji in nimate kaj za izgubiti.
Odgovori
0 0
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