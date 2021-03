DZ večinoma podpira predlog sprememb pri zaposlovanju tujcev

Predlagane so še nekatere spremembe in dopolnitve, Mateja Ribič z ministrstva za delo je med njimi izpostavila zaposlovanje tujcev neposredno iz evidence brezposelnih oseb. Vlada to predlaga zaradi zlorab sistema v praksi, ko delodajalec delavce po devetih mesecih odpusti, po treh mesecih pa vnovič zaposli. "Takšna optimizacija stroškov s strani delodajalcev v času, ko ni sezone, ni upravičena," je dejala.

Na podlagi direktive bi novela uredila nove vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter dovoljenj za začasno prebivanje. Na novo bi se določila izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve za raziskovalca, ki je v Sloveniji zaključil raziskovalno delo, in študenta, ki je v Sloveniji zaključil študij. Obenem bi uredili tudi izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja prostovoljskega dela in zaradi opravljanja pripravništva.

Na novo se določa tudi možnost umika soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo k veljavnemu enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo ali k pisni odobritvi v primeru dalj časa trajajočega obdobja, ko tujec ni vključen v sistem socialnega zavarovanja na podlagi svojega dela. V koalicijskih strankah so predlagane rešitve podprli. "Z novelo zakona bo Slovenija postala privlačnejša za izvajalce raziskovalnega dela in njihove družinske člane. Poenostavlja tudi pogoje za vstop in prebivanje študentov, ki prihajajo v Slovenijo študirat,"je dejala Tadeja Šuštar (NSi).

V opoziciji noveli zakona večinoma ne bodo nasprotovali, da bodo glasovali proti, so napovedali le v Levici in SNS. "Nič ni narobe s tem, da sposobni tujci prihajajo k nam in potem tudi odidejo. Ne pa, da po dolgem in počez poskušamo čim bolj olajševati nekontrolirane prihode tujcev, medtem ko pa imamo toliko brezposelnih Slovencev," je dejalJani Ivanuša (SNS).

V Levici nasprotujejo umiku soglasja za delo, če delavec že več kot šest mesecev ni vključen v sistem socialnega zavarovanja. Razlogi za to so namreč lahko različni, Primož Siter (Levica) je denimo omenil možnost, da delodajalec zanje ni vplačeval prispevkov. V nekaj mesecih lahko tuji delavec tudi najde novo zaposlitev, a se lahko zaradi dolgih postopkov še pred tem šest mesecev že izteče.

"Vlada Janeza Janše je v zadnjih mesecih v zakonodajni postopek poslala več zakonov, ki spreminjajo pogoje za prihod in bivanje tujcev v Sloveniji. Skupna značilnost vseh teh predlogov je poslabšanje pogojev za bivanje in delo tujca ter njegove družine," je povzel Siter.