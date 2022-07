DZ vnovič potrdil zakon proti škodljivim posegom prejšnje oblasti

DZ je po vloženem vetu DS na zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike, ki ga je pripravil Inštitut 8. marec, zakon vnovič potrdil. Za je bilo 49 poslancev, proti pa 24. Za vnovično potrditev bi bilo dovolj 46 glasov. Inštitut 8. marec želi z zakonom za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države v prejšnje stanje vrniti 11 zakonov, ki so bili spremenjeni v času vlade Janeza Janše.

Med ureditvami, ki jih vračajo v preteklo stanje, so tiste na področju svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanja v Policiji in izključevanja nevladnih okoljevarstvenih organizacij iz postopkov obravnave okoljske problematike. DS, ki je veto na zakon vložil v sredo, meni, da bi bilo bolje novelirati vsak zakon posebej. To bi po njihovi oceni pomembno prispevalo k pravni varnosti. V DS so kritični predvsem do sprememb zakonov o davku od dohodkov pravnih oseb, o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, o orožju ter prevozih v cestnem prometu.

icon-expand Podpise proti škodljivim ukrepom oblasti so v Inštitutu 8. marec pričeli zbirati konec marca 2022. FOTO: Damjan Žibert

Po mnenju Inštituta 8. marec je izbrani pristop k obravnavi zakona upravičen, saj je po njihovih pojasnilih vsem vključenim zakonom skupno to, da so bile spremembe v času Janševe vlade sprejete "na nedemokratičen način, po hitrih postopkih, skrito pred očmi javnosti, pri odločanju pa niso upoštevali mnenja stroke". Vlada je sprejela pozitivno mnenje k zakonu. Po njenem mnenju ukrepi zakona sledijo zagotavljanju in uresničevanju temeljnih ustavnih načel, kot sta delovanje in ohranjanje pravne države, je povedal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Branko Lobnikar. V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SD izpostavili, da je pot, ki jo je izbral inštitut, edina, ki omogoča, da se stanje vrne na izhodišče. Zakon odpravlja rokohitrske posege prejšnje vladne koalicije, ki je v sistemske zakone po hitrem postopku brez usklajevanja z deležniki dodajala spremembe. Te so krepile avtoritarnost oblasti in omogočale podrejanje družbenih podsistemov vladajočim in predstavnikom kapitala, so navedli.

Prejšnja vlada je po mnenju Levice naredila kup napak. Med tistimi, ki najbolj bodejo v oči, je politizacija svetov zavodov šol in vrtcev. Tako bi imela lokalna politika po njihovih besedah neposreden vpliv na delovanje osnovnih šol in vrtcev. Odpravljene bodo določbe, nad katerimi so bili tako v strokovni kot laični javnosti ogorčeni, pa so povedali v Gibanju Svoboda. Zakon ima po njihovi oceni dobre rešitve, ki pomenijo korak k vrnitvi demokratičnih standardov. Če pa se bo izkazalo, da so potrebne spremembe, bodo možnosti za nadaljnje ukrepanje preučili skupaj s stroko, so napovedali.