DZ z novelo zakona o volitvah poenostavil volitve predstavnikov manjšin

Predlog sta v parlamentarno proceduro vložila poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horvath . Kot je danes povedal Žiža, imajo pripadniki narodnih skupnosti že od leta 1992 velike težave pri uveljavljanju pasivne in aktivne volilne pravice.

DZ je sicer danes – po več kot dveh letih, odkar je ustavno sodišče ugotovilo neustavnost dela volilne zakonodaje – na izredni seji odločal še o predlogu novele zakona o določitvi volilnih enot, ki spreminja meje nekaterih volilnih okrajev. Poslanci so s 45 glasovi za in 28 proti zakon sprejeli.

"Zadevo je treba urediti tako, da glasovanje za volivca ne bo zapleteno, ne bo povzročalo preveč neveljavnih glasovnic in bo omogočalo hitro ugotavljanje volilnih izidov," je dejal Robert Polnar (DeSUS). Novela to po njegovi oceni omogoča.

"Kar se tiče zdajšnjega volilnega sistema za volitve predstavnikov narodnih skupnosti, je bil do zdaj tak, da je bil v teoriji zelo v redu, v praksi pa težko razumljiv in je ljudi večkrat tudi zavedel. Zaradi tega je seveda jasno, da je treba slediti rešitvam, ki so ljudem preproste in razumljive, ker le take omogočajo tudi dejansko demokratično odločanje," je kot razlog, zakaj novelo podpirajo, navedel Grims.

Novela prinaša tudi dvig zahtevanega števila podpisov za kandidaturo, in sicer zahteva podpise 1,5 odstotka števila volilnih upravičencev, ki so imeli pravico glasovati na prejšnjih volitvah. Do zdaj je bilo za vložitev kandidature potrebnih 30 podpisov.

Takšna, z odstotki določena ureditev, je po oceni Predraga Bakovića (SD) ustreznejša, predvsem zaradi bistveno različnega števila volivcev italijanske na eni in madžarske na drugi strani.

Še nekatere druge rešitve

Novela pa prinaša tudi nekatere druge rešitve, ki niso povezane z volitvami poslancev manjšin. Med drugim določa, da lahko volivci, ki jim je nepredvidljivo vzeta prostost tik pred volitvami ali so sprejeti v bolnišnico oziroma socialno varstveni zavod, glasuje po pošti, če pet dni pred glasovanjem to sporočijo okrajni volilni komisiji. Omogočila bo tudi povezljivost sistema državne volilne komisije z evidenco volilne pravice, ki jo vodi ministrstvo za notranje zadeve. Tako bo omogočeno avtomatično preverjanje kandidatov za volitve v državni zbor, pa tudi kandidatov za člane volilnih odborov.

V NSi po besedah Blaža Pavlina posebej pozdravljajo rešitve, ki pripomorejo k večji digitalizaciji procesa volilnih opravil. Ob tem je opozoril, da lahko v prihodnosti verjetno računajo tudi na digitalno vlaganje tako kandidatur za kandidate na volitvah kot tudi za člane volilnih odborov.

Gregor Perič (SMC) je glede možnosti udeležbe na volitvah oseb, ki jim je bilo zaradi nepredvidljivih dogodkov to onemogočeno, povedal, da je na to težavo v svojih poročilih redno opozarjal varuh človekovih pravic. Zato se mu zdi dobro, da so z novelo to zdaj uredili.

Podporo noveli so odrekli le v Levici, kjer so opozorili, da v obeh narodnih skupnostih ni enotnega mnenja o predlagani rešitvi glede volitev poslancev manjšin. Predvsem jih po besedah Mateja T. Vatovca moti, da rešitev pomeni utrjevanje moči že izvoljenih funkcionarjev in omejevanje konkurence.