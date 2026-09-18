DZ za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe brez glasu proti

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Izredna seja DZ o dolgotrajni oskrbi Bobo

Izredna seja DZ o dolgotrajni oskrbi Bobo

Izredna seja DZ o dolgotrajni oskrbi Bobo

Izredna seja DZ o dolgotrajni oskrbi Bobo

Izredna seja DZ o dolgotrajni oskrbi Bobo

Izredna seja DZ o dolgotrajni oskrbi Bobo

Izredna seja DZ o dolgotrajni oskrbi Bobo

Izredna seja DZ o dolgotrajni oskrbi Bobo

Izredna seja DZ o dolgotrajni oskrbi Bobo

Izredna seja DZ o dolgotrajni oskrbi Bobo



















Ministrica za demografijo Mateja Ribič je na današnji izredni seji DZ v predstavitvi predloga zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe dejala, da ta zagotavlja enako plačilo za enake potrebe. Hkrati predvideva možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa za tiste, ki so bili po 1. decembru 2025 zaradi postopnega uvajanja sistema dolgotrajne oskrbe in daljših postopkov odločanja postavljeni v manj ugoden položaj. S predlogom nadalje uvajajo začasen dodatek za delo za zaposlene pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe in pri pomoči družini na domu. Tisti, ki neposredno izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, torej osnovno oziroma socialno oskrbo, zdravstveno nego ali rehabilitacijo, bodo upravičeni do dodatka v višini 300 evrov bruto mesečno za polni delovni čas, drugi zaposleni pri teh izvajalcih pa do dodatka v višini 150 evrov bruto mesečno. Poleg tega uvajajo učinkovitejše postopke vnovične ocene upravičenosti, da bi strokovni delavci lahko več časa namenili ljudem, uporabniki pa bi do svojih pravic prišli hitreje. Predlagajo pa tudi podaljšanje obstoječega načina financiranja izvajalcev do konca leta 2027, je povedala ministrica.

Iz koalicije: Sistem mora delovati v praksi

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SDS izrazili željo, da sistem, namenjen ljudem, deluje tudi v praksi. Človek, ki potrebuje dolgotrajno oskrbo, ne sme čakati na pomoč. Zdaj celotni sistem potrebuje preveč časa za lastno administracijo, je prepričana poslanka SDS Maruša Babnik. Vlada po njenih besedah tudi sama poudarja, da danes sprejeti zakon ne posega v temeljni obseg priznanih pravic, ampak predvsem prilagaja izvajanje sistema izkušnjam iz prakse, je dodala. Podobno so razmišljali v trojčku NSi, SLS in Fokus. "Zaradi počasnega odločanja in drugih težav pri prehodu v nov sistem so stanovalci v domovih, ki so prejemali primerljive storitve, plačevali različne zneske, kar ni bilo pravično," je opomnil poslanec iz poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Aleksander Gungl. Človek, ki potrebuje pomoč in oskrbo, ne sme biti "fizično kaznovan zato, ker pristojni organ o njegovi vlogi ni odločal pravočasno", je opozoril. Prav tako so obravnavano besedilo videli kot nujno Demokrati. Obdobje do konca leta 2027 pa je treba po njihovem prepričanju medtem izkoristiti za sistemske rešitve. Prednost morata imeti oskrba na domu in življenje v skupnosti, institucionalna oskrba pa mora biti kakovostna in imeti dovolj kadra, je dejala poslanka Demokratov Mojca Žnidarič.

V opoziciji pomisleki