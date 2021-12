DZ za člana programskega sveta imenoval kandidata, ki ne plačuje RTV prispevka

Mandatno-volilna komisija je namreč kot kandidate za člane programskega in nadzornega sveta izbrala le kandidate SDS, NSi, SMC, DeSUS in SNS, medtem ko zakon o RTVS določa, da mora DZ pri imenovanju v programski svet v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v DZ, pri imenovanju v nadzorni svet pa to mora upoštevati.

Sklepe o imenovanju članov programskega in nadzornega sveta, ki se imenujejo na predlog političnih strank, je DZ sprejel kljub opozorilom opozicijskih LMŠ, SD, Levice, SAB in poslanske skupine nepovezanih poslancev, da so nezakoniti. Zaradi tega so poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP sejo protestno zapustili.

"Gre za zaključek desanta na javno RTV in za popolno podreditev. Medtem ko v zakonu o javni Radioteleviziji Slovenije zelo jasno piše, da mora ta izražati neko politično pluralnost, svetovno nazorsko pluralnost, prepovedovati spodbujanje kulturne, verske, spolne, rasne in drugih diskriminacij, se dogaja kaj? Enoumje. Pod taktirko SDS-a, ki seveda vse to orkestrira, s pomočjo nekaterih drobižkov, ki so še ostali v tem Državnem zboru. Recimo SMC-ja, ki ima razpolovno dobo, ki bi si jo želeli pri radioaktivnih elementih, ki se v nekaj dneh pač zmanjša, kar bi bilo super za okolje, in pomagačev, predvsem bivših poslancev DeDusa oziroma karkoli že so, dveh poslancev narodnih skupnosti in Slovenske nacionalne stranke. Zakaj? Zaradi osebnih lastnih koristi", je bil kritičen Matej T. Vatovec iz Levice.

K temu je poslanka iz vrst nepovezanih poslance Janja Sluga dodala, da gre v tem primeru za očitno podreditev eni stranki. "Takšen način se želi prenesti v prav vse pore družbenega življenja v tej državi. In točno to se s tema dvema sklepoma poskuša narediti tudi na javni RTV. Zakon o RTV je jasen. In po zakonu o RTV bi morale svoje predstavnike v programski svet po tej točki dobiti SDS, LMŠ, SD, SMC in Levica. In seveda to koaliciji ni povšeči."

In zato, kot je nadaljevala Sluga, koalicija izločila opozicijske stranke "in bo svojega kandidata oziroma kandidatko dobila Nova Slovenija in SNS, in ta mimogrede niti ne plačuje RTV naročnine, tako da mi potem razložite, kako lahko ta kandidat pripomore k dobremu delovanju javne RTV". Pri tem je ciljala na kandidata SNS Vaneta Gošnika, ki je bil kasneje tudi potrjen. O polemikah okoli Gošnika je prvi poročal Večer in navedel, da se je Gošnik na njeno izjavo tudi odzval. Potrdil je, da prispevka ne plačuje, saj je zapisal, da ga javni servis rubi. Gošnik je namreč že večkrat na Twitterju kritiziral poročanje RTVS-ja, delil pa je tudi več neprimernov zapisov. Ob tragični nesreči 10-letne turške deklice na dragonji je zapisal: "Njena mati, ki jo je ponoči potisnila v mrzlo in deročo Dragonjo, s tem baje nima nič."

Kasneje se je oglasil tudi glede nesreče migrantov v Ljubljani: "18-letni državljan Kosova nelegalnih migrantov ni poslal v deročo Dragonjo, temveč v semafor. 1 mrtev in kopica ranjenih. Kolektivna odgovornost Slovencev, kajpak. On pa lažje ranjen humanitarec."