DZ za davčno razbremenitev kmetov

Z novelo zakona o trošarinah bodo imeli kmetje, gozdarji in čebelarji, ki uporabljajo vozila za prevoz čebel, 76 odstotkov nižjo trošarino s takojšnjim učinkom, saj bodo točili gorivo, ki bo za ta namen obarvano. Za to gorivo za kmetijstvo bodo veljala ista pravila glede dajatev in oblikovanja maloprodajne cene, kot veljajo za kurilno olje, je danes povzel državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič.

Ta sistem bo veljal za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki letno porabijo vsaj 540 litrov goriva za kmetijska zemljišča, 150 litrov za gozdna zemljišča ali imajo vsaj 41 čebeljih panjev, ki jih prevažajo s prirejenimi vozili. Na bencinskih servisih, ki jih je po ocenah okoli 200, ali ob naročilu na dom se bodo morali identificirali, trgovec pa bo pri finančni upravi preveril, ali so do tega goriva upravičeni.