DZ za podlago za nov način zaračunavanja cestnine za tovornjake in enodnevno vinjeto

Za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase pa se cestnina še naprej plačuje na določen čas uporabe cestninske ceste, pri čemer zakon opredeljuje novo vrsto kratkoročne elektronske vinjete, in sicer enodnevno vinjeto. Zakon ureja določitev časovne veljavnosti posameznih vinjet in cenovna razmerja med njimi. Cena polletne elektronske vinjete znaša 55 odstotkov cene letne vinjete, cena mesečne znaša 19 odstotkov te cene, cena tedenske 11 odstotkov cene letne, cena dnevne pa devet odstotkov cene letne elektronske vinjete.

Na novo je definirano postopanje prekrškovnega organa v primerih, ko je cestninski prekršek storjen z motornim vozilom, registriranim v drugih državah EU ali državah Evropskega gospodarskega prostora. "Gre za določbe, s katerimi se uvaja poenostavljen na ravni EU unificiran postopek pridobivanja podatkov o lastništvu motornih vozil. S tem se na tem področju vzpostavlja večja učinkovitost," je dejal.

SDS je na matičnem odboru in v obravnavi v DZ predlagal črtanje uvedbe cestnin za mostove in predore, ki jo uredba omogoča, ter znižanje cene polletne vinjete, a vlada predlogov ni podprla. Kot je povedal Rajh, se dodatna cestnina lahko predpiše samo v primeru, ko predor ali most povezuje Slovenijo s sosednjo državo, kot na primer velja za avtocestni predor Karavanke. Vlada lahko to določi za drug cestni objekt, a se cestnini za uporabo ceste in objekta ne smeta podvajati oz. dvojno zaračunavati. Povedal je še, da razmerja med vinjetami predpisuje evropska direktiva.