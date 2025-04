DZ za sodnika na Sodišču EU izvolil Marka Bošnjaka

Za imenovanje Marka Bošnjaka, trenutno sodnika in predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice, je glasovalo 52 poslancev, proti jih je bilo 29, šest glasovnic pa je bilo neveljavnih. Maja Brkan je bila izvoljena s 83 glasovi za in dvema proti, Damjan Kukovec pa s 84 glasovi za in dvema proti.

Za izvolitev so morali kandidati na tajnem glasovanju v DZ zbrati absolutno večino oz. 46 glasov.

Bošnjaka po današnji izvolitvi v DZ čaka še preizkus pred t. i. Odborom 255, ki preverja primernost kandidatov za položaje v okviru Sodišča EU. Brkanova in Kukovec sta kot sedanja sodnika že prestala presojo na tem odboru.

DZ je o trojici kandidatov odločal na predlog predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je imena kandidatov v parlament sredi meseca poslala po novem krogu kadrovskih usklajevanj s poslanskimi skupinami.