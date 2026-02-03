Naslovnica
Slovenija

DZ za ustavne sodnike izvolil Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal

Ljubljana, 03. 02. 2026 17.05 pred 12 dnevi 2 min branja 47

Avtor:
STA U.Z. K.H.
Tamara Kek

DZ je za ustavne sodnike na predlog predsednice republike Nataše Pirc Musar izvolil Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal. Novoizvoljeni ustavni sodniki bodo spomladi nasledili ustavne sodnike Mateja Accetta in Klemna Jakliča, ki se jima mandat izteče 26. marca, ter Rajka Kneza, ki bo mandat sklenil 26. marca oziroma 24. aprila. Novoizvoljeni sodniki so pred DZ tudi že zaprisegli.

Tamara Kek, ki deluje na področju davčnega in gospodarskega prava, je bila na tajnem glasovanju izvoljena s 60 glasovi za in enim proti. Marku Starmanu, ki deluje na področju varstva narave, okolja in prostora ter Barbari Kresal, ki deluje na področju delovnega prava, pa so poslanci namenili po 55 glasov podpore, proti pa je glasovalo po šest poslancev. Pri vseh treh glasovanjih je bila ena glasovnica neveljavna.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je novoizvoljene ustavne sodnike predlagala v začetku letošnjega januarja. Predlog za imenovanje Kresal je nato umaknila, ker je kazalo, da ta na glasovanju v DZ ne bo dobila zadostne podpore. Namesto nje je predlagala kandidata Cirila Keršmanca.

V petek pa so v koalicijskih poslanskih skupinah SD in Levici predsednici sporočili, da Keršmanca zaradi nekaterih njegovih stališč ne bodo podprli. Predsednica je zato v petek predlog za njegovo imenovanje umaknila in za ustavno sodnico ponovno predlagala Barbaro Kresal. Ta je v SD in Levici namreč podporo uživala že od začetka. Tudi iz Svobode, kjer so "v nekem trenutku dali prednost Keršmancu", so nato v petek sporočili, da ugotavljajo, da tudi Kresal uživa podporo njihove poslanske skupine.

Ob tem se je sicer zvrstilo več opozoril o neprimernosti takšnega ravnanja, svaril pred diskreditacijo kandidatov in tudi pomislekov o ustreznosti takšne ureditve imenovanja.

Na seji mandatno-volilne komisije DZ pretekli teden so Kek in Starmana poleg koalicije podprli tudi poslanci opozicijske NSi, ob današnji obravnavi predloga za imenovanje Kresal pa so bili odsotni.

Poslanci SDS pa so glasovanje o kadrovskih zadevah na današnji seji DZ obstruirali. Kot je pred glasovanjem pojasnil poslanec SDS Zvonko Černač, menijo, da bi predsednica republike morala s predlogi za imenovanje počakati na čas po parlamentarnih volitvah, saj se tudi mandati ustavnim sodnikom iztečejo šele po volitvah. Zmotil jih je tudi formalni zaplet glede kandidatov, saj je po oceni SDS prišlo do kršitve procesa.

Menijo, da bi morali danes najprej glasovati o Keršmancu, če ta ne bi dobil zadostne podpore, pa bi lahko predsednica predlagala drugega kandidata. To po njihovem mnenju pomeni "neizbrisen madež" za parlament, ustavno sodišče, predsednico republike in koalicijo. Keršmanc je tako po njihovem mnenju zaradi svojih stališč o svobodi govora "politično kaznovan". Z današnjim glasovanjem pa je "dokončno zabetonirana pot levičarski sestavi ustavnega sodišča, ki bo dodatno obremenjena s kršitvijo formalne procedure za devet let", še meni poslanec SDS.

USTAVNI SODNIKI tamara kek marko starman barbara kresal
KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
04. 02. 2026 11.41
Uspešno zasedanje Državnega zbora , izvoljen Guverner BS Primož Dolenc , izvolili tri Ustavne sodnike , Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal , in seveda Varuhinjo za človekove pravice , za kar so potrebovali 60 glasov ,Simono Drenik Bavdek , uspešno zasedanje .... SDS pa v jok in pobegnili so iz dvorane.... in še nagradno vprašanje , kdo je skupaj z SDS zapustil dvorano ??? zapustili so jo tisti , kateri se popolnoma ločijo od SDS-a , in to so Logarjevi Demokrati , neodvisni ??
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
04. 02. 2026 08.06
Sicer ne poznam nobenega od novo izvoljenih ustavnih sodnikov, bi pa rad rekel sledeče: Ustavno sodišče mora biti politično uravnoteženo... recimo 4 levi in 4 desni sodniki. Od teh sodnikov pričakujem, da bodo kdaj razsodili tudi proti pričakovanjem politične opcije, ki jih je postavila na ta položaj, ne pa, da delajo tako, kot je delal dvojni doktor, ki sploh ni sodil, ampak je bil tam kot kimavec za Jufko. Da NITI ENKRAT nisi razsodil kontra pričakovanjem, mi da vedeti, da na tem položaju nimaš kaj iskat.
Odgovori
-1
0 1
jogo
04. 02. 2026 08.54
SDS-je-poden Ustavnih sodnikov je 9 in vedno je bilo več levih kot desnih.
Odgovori
+1
1 0
BMReloaded
03. 02. 2026 21.47
1.000.000 keks 😂
Odgovori
0 0
User2472065
03. 02. 2026 21.00
Ce bi tile sodniki in sodnice bile kaj vredne bi ze danes zaceli spreminjat zakone ki bi to celotno izdajalsko lazljivo lopovslko vlado podpornikov kriminala vojn in terorizma posedla na zatozne klopi tako pa je jasno da so nastavljeni da jim bodo drzali stango se naprej.
Odgovori
+1
1 0
Mihael12
03. 02. 2026 20.50
Češpljev drevored!
Odgovori
+3
3 0
mentorhercul
03. 02. 2026 20.27
Če daš lisici čuvati kokoši.
Odgovori
+2
2 0
mentorhercul
03. 02. 2026 20.26
Simono Drenik Bavdek, ja bravo no.
Odgovori
+2
2 0
peresni
03. 02. 2026 20.20
Bravo. Imeti moramo zdrave temelje, če se hočemo ubraniti kanalizacije desnice in živeti normalno. Verski fanatiki še navadni sodniki ne bi smeli biti ..kaj šele ustavni
Odgovori
-6
1 7
Drugorazredni Turk
03. 02. 2026 20.20
Mafija Starmanska ma lovke vsepovsod.
Odgovori
+1
2 1
User2472065
03. 02. 2026 19.17
To kaj so zdaj naredili na koncu v drugih drzavah naredijo na zacetku ko prevzamejo oblast. Kaj so delali cel mandat je kriminal za katerega noben ni odgovoren ce pa ni bilo funkcij ki bi njihov kriminal odkrival in sankcioniral. Zdaj so nastavili svoje ljudi gor ko pa se bo menjala vlada pa bo spet kreganje ko jih bodo menjali nekaterih pa seveda sploh po zakonu ni mogoce menjat ker so si izglasovali dosmrtni mandat. Eno govorijo drugo delajo in tretje mislijo. Navadna klosarija ne pa drzavniki ki jim je mar za drzavo.
Odgovori
+2
3 1
Bombardirc1
03. 02. 2026 20.37
Jufka je nastavljal svoje ljudi še PO izgubljenih volitbah...
Odgovori
-4
0 4
User2472065
03. 02. 2026 20.55
Ne gre se zato da so nastavili ljudi pa da bodo se malo kradli ampak se gre zato da se vrtijo v krogu medtem pa v drzavi cedalje slabse. Una ustavna sodnica direkt potegnjena tam iz enega likala za sankom vse pa razkriva hinavski nasmesek saj tocno ve da je na polozaj nastavljena preko korupcije torej nezakonito za kar bi morala letet iz sodisca kot klakocarka. Izrazi hoja obnasanje vse razkrivajo in to ocisto vseh v tej vladi.
Odgovori
+1
1 0
borjac
03. 02. 2026 18.18
Uspešno zasedanje Državnega zbora , izvoljen Guverner BS Primož Dolenc , izvolili tri Ustavne sodnike , Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal , in seveda Varuhinjo za človekove pravice , za kar so potrebovali 60 glasov ,Simono Drenik Bavdek , uspešno zasedanje .... SDS pa v jok in pobegnili so iz dvorane....
Odgovori
-5
5 10
Kritikizstajerske
03. 02. 2026 18.47
sds jokice vedno zapustijo dvorano ko so uzaljeni...prvi jj potem pa oprane racke zadaj😂😂😂
Odgovori
-2
5 7
JanezNovak13
03. 02. 2026 18.07
"Novoizvoljeni ustavni sodniki bodo spomladi nasledili ustavne sodnike Mateja Accetta in Klemna Jakliča, ki se jima mandat izteče 26. marca, ter Rajka Kneza, ki bo mandat sklenil 26. marca oziroma 24. aprila. " Ojej, ojej. Ustavnemu sodniku dr. Rajku Knezu mandat poteče 24. aprila in ne 26. marca.
Odgovori
+2
3 1
wsharky
03. 02. 2026 18.05
mi ESDEESOFCI vemo kaj je prav in kaj je narobe, nas je kaj je prav in kaj je narobe naučil naš Lider dr. Janez Janša in samo njemu verjamemo, samo v njega verujemo
Odgovori
-2
5 7
Kritikizstajerske
03. 02. 2026 18.48
😂😂😂😂😂🤮🤮🤮🤮🤮
Odgovori
-2
1 3
Slavko BabIč
03. 02. 2026 18.02
Ha, ha, Desničar Marko S., sin od nekdanjega starmana, ki ni sposoben voditi niti navadno društvo s 100 člani,pa ustavni sodnik! Kam je prišla ta Slovenija! Nesposobni nastavljajo nesposobne!
Odgovori
-4
2 6
peresni
03. 02. 2026 18.32
To misliš logarja ..janšev zadah?
Odgovori
-4
1 5
ijsales
03. 02. 2026 17.58
koja farsa to ustavno sodišče, preberite na domovina je kako poteka ustavnovanje na tem sodišču- saj nimajo niti dokumentov o glasovanju, udeležbi izdajo celo sodbo kjer na bi potekala seja na dan ko seje sploh ni bilo ne dnevnega reda. ..lastniki smo že dali zahteve po ZDIJZ in kmalu bo sledila pritožba na II stopnjo in seveda ESČP kjer bodo seznajeni z delom tega sodišča...še prej pa bo obveščena tudi pšredsednica in pa javnost..farsa tole sodišče ..
Odgovori
+7
8 1
Bombardirc1
03. 02. 2026 20.39
Kalimero
Odgovori
-2
0 2
jank
03. 02. 2026 17.54
Pa kdo pravi, da NSi ni za politično trgovino. Trgovali so na začetku tega mandata s Hajdinjakom na DARSU in končali z ustavnim sodnikom Starmanom.
Odgovori
+1
8 7
ap100
03. 02. 2026 18.03
golob zna podkupovati
Odgovori
+3
6 3
jank
03. 02. 2026 18.06
Ne, NSi se rada proda, ko zavoha koristi.
Odgovori
-1
4 5
Kritikizstajerske
03. 02. 2026 18.49
hahaha kratek spomin in se nespomnis kdo je jj😂😂😂
Odgovori
+0
2 2
jogo
04. 02. 2026 08.59
jank. Tu ti pa dam prav. In tako kot so se zaigrali pri DARSU, se se zaigrali pri varuhunji. Za US je dovolj navadna večina in tu jih SVOBODA ni rabila. Bo kazen na volitvah.
Odgovori
0 0
majkemi123
03. 02. 2026 17.50
Hec je, da vsak ustavnu sodnik dobi sluzbeni avto v vrednosti 35.000 eur, vecino casa pa delajo od doma, enkrat na teden so pa dejansko v sluzbi.
Odgovori
+6
6 0
Slavko BabIč
03. 02. 2026 18.03
Tako kot profesorji na pravni fakulteti!
Odgovori
+2
3 1
Kritikizstajerske
03. 02. 2026 18.49
v solo bi hodil kaj jokas fausljivec
Odgovori
-1
1 2
Vera in Bog
03. 02. 2026 17.48
Je to US Metelkova? A niso to izobraženci?
Odgovori
+5
8 3
grumf
03. 02. 2026 17.51
Heheh, smeh, ko spletni komentator komentira strokovnost ustavnih sodnikov hahahhaha
Odgovori
-5
2 7
Vera in Bog
03. 02. 2026 17.53
Kakšna strokovnost? Da imata lahko dve ženski otroka?
Odgovori
+3
5 2
grumf
03. 02. 2026 17.59
Ma dej no.. o ustavnih sodnikih govorimo..
Odgovori
+1
3 2
Kritikizstajerske
03. 02. 2026 18.50
sami polpismeni "pravniki" koncano pa OŠ😂😂😂😂
Odgovori
+0
1 1
ImamLastnoMnenje
03. 02. 2026 17.43
Najbolj pomembno pri tej kadrovski zadevi je, da se bo iz US odstranil zvesti oproda velikega svečenika sekte, dvojni dr. in popoldanski s.p.-jevec
Odgovori
-2
3 5
frenk7
03. 02. 2026 17.38
Čudi me, kako je naševec Starman prišel skozi vsa sita, da ga niso zavohali, da je janševec, da zaudarja po janšizmu.
Odgovori
-8
4 12
Lenart Čaubi
03. 02. 2026 17.51
Ti Franček zaudarjaš po amoniaku.
Odgovori
+7
9 2
Vera in Bog
03. 02. 2026 17.54
Franci ti si skrajno levi, pridi ven iz hoste
Odgovori
+7
8 1
