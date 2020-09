DZ za večjo vlogo vodje državnega tožilstva: bo zavrženj kazenskih ovadb manj?

V opozicijskih Levici, SAB, LMŠ in SD so z dopolnilom sicer predlagali, da se ta člen črta, ker po njihovem mnenju posega v neodvisnost tožilca. Državni tožilec je pri svojem delu po njihovih pojasnilih vezan na ustavo, zakone in mednarodno ratificirane pogodbe. Če bodo dopustili, da bodo tožilci podvrženi obveznemu zakonskemu nadzoru in vsebinskemu vmešavanju v njihovo strokovno odločitev, se bo v njihovo delo prikradla politika, so menili. Vendar dopolnilo ni bilo sprejeto.

Novela poleg omenjenega člena tudi usklajuje slovenski pravni red z evropsko uredbo o Agenciji EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) in odpravlja nepravilnosti, ki jih je pri izvajanju in evidentiranju pripravljenosti in dežurstva državnega tožilstva ugotovilo računsko sodišče.