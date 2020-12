DZ: zahteva za oceno ustavnosti zakona o investicijah v SV neutemeljena

Člani odbora so se opredeljevali do mnenja zakonodajno-pravne službe, ki ga je na današnji seji predstavila Katarina Kralj iz omenjene službe. Med drugim je povzela argumente predlagateljev zahteve za oceno ustavnosti in njenih nasprotnikov ter pojasnila, da so v postopku sprejemanja zakona prevladali argumenti, da je zakon nujen, da je referendum o njem nedopusten in da je prav tako neutemeljena zahteva za oceno ustavnosti.

Na seji so razpravljali le predstavniki opozicijskih predlagateljev zahteve za oceno ustavnosti zakona. Miha Kordiš iz Levice je ponovil, da se je vlada, potem ko so predlagatelji referenduma zbrali skoraj 30.000 podpisov za začetek referendumskih postopkov, očitno ustrašila demokracije in volje ljudstva.

Vlada referendumu po njegovih besedah nasprotuje z argumentom nujnosti. A če je zakon tako nujen, se Kordiš sprašuje, zakaj ga je DZ sprejemal po rednem in ne po nujnem postopku. O neutemeljenosti takšnega argumenta po njegovem mnenju priča tudi dejstvo, da se bo zakon uresničeval polnih šest let. Prepričan je, da ne s časovnega ne z vsebinskega vidika ne gre za nujen zakon.

Tina Heferle iz LMŠ je izpostavila, da je pravica do referenduma ustavna pravica. Vladni argumenti glede obveznosti do zavezništva in glede zagotavljanja daljšega časovnega obdobja nabav za Slovensko vojsko sicer držijo, toda to po njenem prepričanju še niso razlogi, zaradi katerih bi ljudstvu prepovedali pravico do referendumske pobude.

Da morajo ljudje imeti vpliv na razvoj države in pravico do odločanja na referendumu, je poudaril tudi Andrej Rajh iz SAB.

Mnenje zakonodajno-pravne službe DZ so člani odbora potrdili z devetimi glasovi za in sedmimi proti.