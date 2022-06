DZ zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi

S spremembo zakona o vladi so stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica predlagale reorganizacijo vlade s spremenjenimi pristojnostmi in ustanovitvijo treh dodatnih ministrstev, in sicer ministrstva za solidarno prihodnost, ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter ministrstva za podnebje in energijo. Če bodo takšne spremembe zakona potrjene, bo Slovenija država z največ ministrstvi v EU oz. celo v Evropi, je v imenu predlagateljev opozoril Branko Grims . Gre za zapravljanje denarja, stroške, ki bodo nastali s povečanjem števila ministrstev, pa bodo plačali davkoplačevalci, je dejal.

Mahnič meni, da gre izključno za kadrovanje, zaposlovanje in nagrajevanje tistih, ki bodo služili aktualni vladi oz. so v preteklosti pripomogli, da je prišla na oblast.

"V 14 dneh smo mi naslovili prvi protikoronski paket, vse, kar je bilo ključno. Vi razen kadrovanja ter podražitve bencina in dizla niste naredili nič," je ugotavljal njegov strankarski kolega Žan Mahnič. Meni, da gre izključno za kadrovanje, zaposlovanje in nagrajevanje tistih, ki bodo služili aktualni vladi oz. so v preteklosti pripomogli, da je prišla na oblast.

Sprememba zakona zasleduje čim bolj učinkovito organizacijsko strukturo, ki se bo hitro odzivala na za državljane pomembnih področjih, tistih, ki jih vlada uvršča med prioritetna in so usmerjena v bodočnost, je po drugi strani pojasnila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Za očitki, da bo širša sestava vlade neučinkovita in potratna, se po besedah Tamare Kozlovič (Svoboda) skriva le zavlačevanje in nagajanje. "Prejšnja vlada je dobila priložnost, da se organizira, kot misli, da je najbolje zanjo in da bo najbolje delovala. Pod krinko ljudskosti tega danes ne dovoli koaliciji," je dejala Kozlovičeva, ki se ji zdi nekorektno, da se vnaprej sodi, da nekaj ne bo delovalo.

Tudi Jonas Žnidaršič (SD) je dejal, da se ne more znebiti občutka, da se s predlogom za referendum želi malce "zabremzati delo vlade in ji vreči kakšno poleno ali dve pod noge". Gre za "politični poker na račun davkoplačevalcev", je menil. Spremembe so po njegovih besedah predlagali zato, ker so prepričani, da bodo lahko tako najbolj učinkovito uresničili zaveze volivcem, ki so jih dali v času pred volitvami.