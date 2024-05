DZ zavrnil predlog za uvedbo soglasja občin glede nastanitve migrantov

DZ je z 28 glasovi za in 49 proti zavrnil predlog novele zakona o lokalni samoupravi, ki so jo vložili poslanci SDS. Z njo so želeli uvesti predhodno soglasje občine glede nastanitve migrantov ali vzpostavitve azilnega doma, a bi s tem po mnenju vlade in koalicije porušili razmerja med pristojnostmi organov lokalne samouprave in državnih organov.