DZ zavrnil vnovični poskus zakonske prepovedi frackinga

DZ je z 39 glasovi za in 40 proti zavrnil predlog novele zakona o rudarstvu, s katerim so želeli Levica, LMŠ, SD in SAB v Sloveniji prepovedati pridobivanje zemeljskega plina z metodo hidravličnega lomljenja, t. i. frackinga. Koalicijske stranke so namreč za to, da se pripravo celovite rešitve prepusti pristojnemu ministrstvu.

Predlog je določal, da v Sloveniji ne bi bilo mogoče pridobiti dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemične primesi. icon-expand Črpanje zemeljskega plina FOTO: Dreamstime S to prepovedjo bi bilo po predlogu treba uskladiti tudi že izdana dovoljenja in rudarske pravice ter vloge zanje. PREBERI ŠE Za 'fracking' v Petišovcih bo potrebna presoja vplivov na okolje Podoben predlog so poleti v Levici že pripravili, a ga je odbor DZ za infrastrukturo zavrnil. Tokrat so ga vložili skupaj z LMŠ, SD in SAB. S predlogom so soglašali tudi v SNS.