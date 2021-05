DZ že danes o predlogu ustavne obtožbe premierja Janše?

V LMŠ, SD, Levici in SAB Janezu Janši očitajo kršenje več členov ustave in zakonov. Med drugim izpostavljajo, da se je Slovenija decembra lani odrekla dodatni kvoti cepiva, s tem pa številne državljane prikrajšala za pravico do zdravstvene oskrbe. Janši očitajo tudi vmešavanje v delo tožilstva in pritiske na medije.

Da bi poslanci Janšo obtožili pred ustavnim sodiščem, bi potrebovali najmanj 46 glasov. V tem primeru lahko ustavno sodišče ugotovi, da obtožba ni utemeljena, in obtoženega oprosti, če ugotovi kršitev ustave ali zakona, pa lahko odloči, da predsedniku vlade preneha funkcija.