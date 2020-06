Višje kazni za tihotapljenje tujcev in pomoč pri nezakonitem bivanju v Sloveniji

Predlog spremembe je v DZ vložil državni svet, v osnovni različici pa je predvideval, da bi se vsak nezakonit prehod državne meje opredelil kot kaznivo dejanje. A so po opozorilih zakonodajno-pravne službe DZ, tožilstva pa tudi vlade, da bi takšna rešitev pomenila neskladje v zakonodaji (prehod meje je namreč v zakonu o tujcih že opredeljen kot prekršek), na odboru za pravosodje sprejeli dopolnilo, po katerem predlog zgolj zvišuje kazni za organizatorje nezakonitih prehodov meje in za pomoč pri nezakonitem bivanju pri Sloveniji.

Danes sprejeta sprememba tako kazni za tiste, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem tujcev v Slovenijo, z zdajšnjih do petih let zapora zvišuje na od tri do deset let zapora. Na enak način kazen zvišuje tistim, ki pomagajo pri nezakonitem preseljevanju v Slovenijo s preslepitvijo pristojnih organov. Kazen zvišuje tudi za tiste, ki pri obeh navedenih kaznivih dejanjih pridobijo nesorazmerno premoženjsko korist ali jih zagrešijo v hudodelski združbi, in sicer z zdajšnjih od enega do osmih let zapora na od tri do 15 let zapora.